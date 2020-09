Bude smrť Chovanca vyšetrovať aj slovenský expert? Europoslanci chcú prípad dotiahnuť do europarlamentu

Prípad vzbudil dostatok pozornosti

List Lexmann získal podporu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko ešte nevie, či bude slovenský expert súčasťou vyšetrovacieho tímu zabitia Jozefa Chovanca. Informoval o tom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS ) po stretnutí s poslancami Európskeho parlamentu (EP). Korčok sa stretol s Miriam Lexmann (KDH/EPP), Michalom Šimečkom (PS/Renew), Ivanom Štefancom (KDH/EPP), Vladimírom Bilčíkom (Spolu/EPP) a Luciou Ďuriš Nicholsonovou (SaS/ECR). Šéf diplomacie zdôraznil, že ide o bezprecedentný prípad a preto mu rezort venuje pozornosť, čo ocenili aj europoslanci.Požiadavku Slovenska, aby sa slovenský expert stal súčasťou vyšetrovacieho tímu, predostrela prezidentka Zuzana Čaputová po dohode s rodinou zosnulého.„O tom, či tam zaradený bude, rozhodne vyšetrovací sudca, pretože také sú postupy orgánov v danej krajine,“ povedal k požiadavke minister. Informoval, že slovenský expert by mohol pochádzať napríklad z prostredia forenznej kriminalistiky alebo patológie.To, či sa prípad Chovanca stane aj predmetom zasadnutia EP, je už podľa ministra v rukách jednotlivých europoslancov. Myslí si však, že prípad vzbudil dostatok pozornosti a v zahraničí ho berú dostatočne vážne.Europoslankyňa Nicholsonová si myslí, že prípad Chovanca sa musí stať predmetom zasadnutia europarlamentu. Argumentuje aj tým, že v prípade zabitého afroameričana Georgea Floyda prijal EP „dokonca“ rezolúciu odsudzujúcu násilie.„V prípade slovenského občana Jozefa Chovanca je to povinnosťou,“ zdôraznila. Podľa nej sa belgické autority snažili zamiesť tento prípad pod koberec, a preto je dôležité, ako sa k situácii postaví EP.List predstaviteľom Európskej komisie (EK) ktorí iniciovala Lexmann už získal podporu desiatok europoslancov. Žiada v ňom, aby dohliadla na urýchlené a riadne prešetrenie prípadu.S kolegom z Kresťansko-demokratického hnutia Štefancom sa zhodujú na tom, že je dôležité, aby boli vypočutí aj priami svedkovia zásahu voči Chovancovi, čo doteraz nenastalo. Upozorňujú aj na to, že vyšetrovanie už trvá viac ako dva roky.Šimečka na pôde EP iniciuje vypočutie riaditeľky Europolu, ktorá bola najvyššou predstaviteľkou belgickej polície v čas Chovancovho zabitia.„Cheme sa jej pýtať, čo vo svojej pozícii robí preto, aby sa takáto situácia neopakovala,“ zdôraznil. Bilčík dodal, že je členom monitorovacej skupiny EP, ktorá má v pláne riešiť aj policajné násilie páchané na občanoch Európskej únie.