Bude Tabák na kandidátke SNS? Podľa Danka je väčšia osobnosť ako Bittó Cigániková

Taraba by ju bral

Zaslúži si obdiv

24.4.2023 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) odmieta mediálne špekulácie o účasti nezaradenej poslankyne Romany Tabák na kandidátnej listine strany. Zároveň tvrdí, že nikdy nerokovala a ani nebude rokovať s poslankyňou o jej účastí na kandidátke.„Toto vyhlásenie adresujeme všetkým médiám, aby nevytvárali špekulácie o veciach, ktoré nie sú pravdou a nikdy sa nezakladali na objektívnej realite. Každý zo subjektov, ktorý je na kandidátnej listine, má právo na svoj politický názor," uviedla v tlačovej správe riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Taraba a jeho strana Život – Národná strana (Život-NS) ako prví dostanú miesta na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany. Na tlačovej besede to oznámil predseda SNS Andrej Danko Taraba si myslí, že nezaradená poslankyňa Romana Tabák by mala na kandidátke SNS figurovať tiež.„Zohrala až kľúčovú úlohu v momente, keď sa hlasovalo o tom, či bude na Slovensku opozícia prenasledovaná alebo nie. Vtedy ako koaličná poslankyňa išla do obrovského 'hejtu' a mala pravdu, že sa vtedy postavila na stranu zdravého rozumu. Budem určite ten, ktorý bude tvrdiť, že Tabák by na kandidátke mala byť," uviedol Taraba.Predseda SNS Danko dodal, že „Romana Tabák je určite väčšia osobnosť ako Jana Bittó Cigániková v SaS a zaslúži si obdiv za veci, ktoré spoločnosti komunikovala".