Bude tu čoskoro viac migrantov ako Európanov? Európska komisia vyvracia časté mýty o migrácii

Len 8,5 percenta migrantov

Prispievajú do spoločnej ekonomiky

Dočasná pomoc

9.8.2023 (SITA.sk) - V informačnom priestore opäť dominuje téma migrácie, informovala o tom Európska komisia (EK) , ktorá sa zamerala na časté mýty o migrácii. Medzi diskutované témy patrí napríklad migračná politika EÚ a jej postoj k utečencom z Ukrajiny oproti odídencom z iných krajín, ochrana hraníc alebo vplyv migrácie na hospodárstvo. EK o tom informuje na svojej domovskej stránke.EK vyvrátila napríklad mýtus o tom, že EÚ púšťa do štátov Únie viac migrantov ako kedykoľvek predtým, a že ich tu bude čoskoro viac ako Európanov. EK vysvetlila, že európske migračné štatistiky dokazujú, že ľudia, ktorí žijú v EÚ, ale v EÚ sa nenarodili, predstavujú 8,5 percenta z jej celkového obyvateľstva, pričom podiel utečencov v roku 2022 bol 1,5 percenta v porovnaní s jej celkovým počtom obyvateľov.„To je menej ako vo väčšine krajín, radiacich sa medzi takzvané krajiny s vysokými príjmami. To znamená, že v porovnaní s ostatnými západnými krajinami (ako napríklad USA, či Spojené kráľovstvo), nemá Európa neúmerne vysoký podiel migrantov," vysvetlila komisia.EK upozornila na tvrdenie, že migranti zaťažujú našu ekonomiku a vysvetlila, že migranti, naopak, do spoločnej ekonomiky prispievajú. Ako vysvetlila, dobre nastavená migračná politika podporuje ekonomický rast a obohacuje spoločnosť.„Rovnako ako iní obyvatelia EÚ, migranti s právom pracovať prispievajú do ekonomiky a sociálneho systému krajiny, v ktorej žijú," doplnila komisia.EK vyvrátila aj tvrdenie, že Ukrajinci majú v niektorých krajinách EÚ viac výhod ako domáci obyvatelia a vysvetlila, že poskytnutie základnej podpory neznamená, že majú automaticky nárok na sociálne výhody občanov danej krajiny.„Ide o dočasnú pomoc, ktorá im umožňuje prekonať krízovú situáciu a začať nový život," doplnila komisia.Komisia ďalej uviedla, že nie pravdou ani to, že EÚ nechráni svoje vonkajšie hranice a necháva členské štáty napospas migrácii.„EÚ podporuje bezpečné a spravodlivé riadenie hraníc a pomáha členským štátom so zvládaním migrácie," uviedla EK a ubezpečila, že hranice EÚ sú dobre chránené a inštitúcie pracujú na zvládaní migrácie.