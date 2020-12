Bude vláda môcť predlžovať núdzový stav donekonečna? Malo by padnúť definitívne rozhodnutie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2020 (Webnoviny.sk) - Parlament má vo štvrtokdefinitívne rozhodnúť o dvoch vládnych novelách o núdzovom stave. Národná rada SR o oboch rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Vo vládnej novele zákona o Ústavnom súde SR sa uvádza, že ústavný súd bude môcť preskúmať rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu.Núdzový stav možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. Vyplýva to z navrhovanej novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.S predĺžením núdzového stavu však bude musieť súhlasiť NR SR, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého núdzového stavu. Ako je vysvetlené v dôvodovej správe, ide o vytvorenie ústavnej poistky v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.Rokovať majú ešte o vládnom návrhu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Návrhom sa majú naviazať sankčné pásma dlhovej brzdy na čistý dlh, zaviesť výdavkové limity a upraviť únikové klauzuly pre neuplatňovanie sankcií vo výnimočných situáciách, akou je napríklad aj pandémia nového koronavírusu. Novela ústavného zákona by mala byť účinná od 1. januára budúceho roka.