Budem šťastný, ak moja kvapka niekomu pomôže. Olympijský medailista Gönci daroval prvýkrát krv (video+foto)

Športovci sa darovaniu nevyhýbajú

Darovanie je ušľachtilá myšlienka

21.2.2024 (SITA.sk) - Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru Národná transfúzna služba SR v stredu v priestoroch bratislavského Domu športu zorganizovali Športovú kvapku krvi, ktorú podporili viacerí športovci.Vzácnu tekutinu darovali napríklad niekdajšia reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Martina Gogolová , plážová volejbalistka Dominika Nestarcová , veslár Peter Strečanský, bronzový olympijský medailista džudista Jozef Krnáč a držiteľ dvoch olympijských cenných kovov strelec Jozef Gönci Práve Gönci sa rozhodol darovať krv prvýkrát až tesne pred dovŕšením päťdesiatku, ktorú dosiahne v druhej polovici marca.„Darujem krv prvýkrát. Na to, koľko mám rokov, tak sa mi táto aktivita vždy vyhýbala. Je skvelé, že SOŠV toto spoluorganizuje. Športovci chodia a nevyhýbajú sa tomu," povedal priamo počas toho, ako z jeho pravej paže prúdila krv.Po tom, ako mal všetko za sebou, neskrýval radosť z toho, že takto môže v budúcnosti niekomu pomôcť k záchrane života.„Bolo to zaujímavé a vzrušujúce. Ak v budúcnosti ešte bude na to príležitosť, človek sa rozhodne alebo to bude potrebné, tak rád pôjdem ešte darovať Krv. Nebránim sa tomu," zhodnotil košický rodák, ktorý si vystrieľal bronz na OH 1996 v Atlante aj o osem rokov neskôr v Aténach.„Bola to akcia pod strechou olympijského výberu. Kde inde odovzdať krv ako pod olympijským symbolmi? Srdcom celý život patrím piatim olympijským kruhom, tak padlo rozhodnutie sa akcie zúčastniť. V minulosti som síce o možnostiach darovať krv počul, ale príležitostí som príliš nemal. Teraz prišla taká možnosť, preto som bez váhania povedal, že rád prídem a ak je moja krv vhodná, tak ju rád darujem a niekomu pomôžem," pokračoval niekdajší štátny tajomník pre šport na rezorte školstva.Gönci stredajšiu akciu v Dome športu označil ako milú. „Budem šťastný, ak moja kvapka krvi niekomu pomôže. Je na rozhodnutí každého, pretože je nutné zhodnotiť svoj vlastný stav, či krv bude darovať. Darovať krv je však ušľachtilá myšlienka. Nikto nikdy nevie, kedy ju bude potrebovať krv. Je to asi najmenej, čo môžeme urobiť pred iných," dodal.