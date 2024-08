Budmerický kaštieľ bude pre verejnosť zatvorený, ministerstvo kultúry zrušilo zmluvu o spolupráci

Viaceré pochybenia

6.8.2024 (SITA.sk) - Kaštieľ Budmerice v okrese Pezinok je od utorka pre verejnosť zatvorený. Dôvodom je, že v pondelok 5. augusta ukončilo Ministerstvo kultúry (MK) SR so sociálnym podnikom Obecné služby Budmerice, s.r.o., zmluvu o spolupráci.„Budmerický kaštieľ bude vrátane prehliadok expozície pre verejnosť zatvorený. Ďakujeme vám, že sme mohli pre vás pripraviť a s vami zažiť mnoho krásnych podujatí a prehliadok expozície kaštieľa a vychutnať si nezabudnuteľnú atmosféru tohto prekrásneho miesta,“ uvádza sa na facebookovom profile Budmerického kaštieľa.Ministerstvo kultúry tvrdí, že zmluvu s Obecnými službami Budmerice ukončilo pre viaceré pochybenia, ktoré ukázal audit.„Sme si plne vedomí, že kaštieľ je vzácnou a obľúbenou historickou a národnou kultúrnou pamiatkou, o to viac nás mrzí kritická situácia, ktorú audit Ministerstva kultúry SR pri správe pamiatky odhalil. MK SR v súčasnosti intenzívne vykonáva všetky potrebné kroky, aby bol tento objekt čo najskôr opäť prístupný verejnosti,“ uviedlo ministerstvo pre agentúru SITA.Rezort kultúry prešetruje možné poškodenia, ktoré mohli vzniknúť na národnej kultúrnej pamiatke kaštieli v Budmericiach. Tvrdí, že Obecné služby Budmerice, ktoré mali objekt dlhodobo v správe, neuviedli objekt pri odovzdávaní jeho správy do pôvodného stavu.„Navyše odstránením technického zabezpečenia zostali na stenách viditeľné zmeny, pričom nie sú vylúčené hlbšie poškodenia. Ministerstvo kultúry vo veciach v súvislosti s konaním Obecných služieb Budmerice podalo trestné oznámenia. Ich činnosť, resp. nečinnosť, spôsobili ministerstvu kultúry, a teda v konečnom dôsledku štátu, viaceré škody,“ uviedlo ministerstvo.Ako pochybenia menuje zmiznutie vyťažených drevín v lesoparku kaštieľa, demontáž čerpadla bazénovej techniky a jeho požičiavanie neznámym subjektom bez vedomia ministerstva, neoprávnené a neschválené inštalácie zariadení a prehliadky „s finančným prospechom pre obecné služby“. Obecné služby Budmerice, ktorých 100-percentným vlastníkom je obec Budmerice, obvinenie odmietajú.„Aktuálne vedenie Ministerstva kultúry SR sa v ostatnom čase snaží cez svoje subjektívne vyjadrenia poškodzovať dobrú povesť našej obecnej spoločnosti, ktorú si vybudovala, tak u občanov Budmeríc, ako aj u partnerov, s ktorými spolupracuje. Výsledok snahy neustále útočiť na Obecné služby Budmerice sa prejavuje v mnohých kontrolách, ktoré ministerstvo iniciovalo, pričom ich výsledok preukázal, že sme neporušili zákon,“ uviedla spoločnosť.Obvinenia rezortu kultúry sa podľa nej nezakladajú na pravde a nie sú ničím podložené. Finančný prospech, ktorý spomína ministerstvo, bol použitý na ďalší chod v rámci prehliadok expozície kaštieľa a na zaplatenie lektorov.„Rovnako zmiznutie vyťažených drevín v lesoparku kaštieľa sa nezakladá na pravde, kontrolou Inšpekcie životného prostredia nebolo zistené porušenie zákona,“ menuje obecná spoločnosť. Dodala, že čerpadlo bazénovej techniky bolo demontované za účelom opravy a údržby.Obecné služby Budmerice sú zároveň integračným sociálnym podnikom, ktorý zamestnáva 44 percent ťažko zdravotne postihnutých a znevýhodnených zamestnancov. Poukazujú na to, že po predčasnom ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb ku dňu 31. júla 2024 zo strany ministerstva „vznikli nemalé komplikácie v udržaní zamestnanosti týchto zraniteľných osôb“.Podľa Kristiána Čekovského zo strany Demokrati prinieslo niekoľko mesiacov šikany vedenia obce zo strany ministerstva kultúry svoje ovocie a verejnosť si už priestory tohto krásneho kaštieľa nepozrie.„Pripomeňme si, že v apríli tohto roka v ňom oslavoval pán Machala svoje 50. narodeniny. Ministerka mu vtedy prenajala priestory na dva dni za 100 eur,“ pripomenul oslavu pravej ruky ministerky Martiny Šimkovičovej (nom. SNS Lukáša Machalu v kaštieli, ktorú sa rezort pokúsil zakamuflovať klamlivým oznamom, že kaštieľ bude zatvorený „z dôvodu rokovania Ministerstva kultúry SR“.Zatvorenie kaštieľa kritizuje aj opozičná strana Sloboda a Solidarita . „Ministerstvo nekultúry najprv nedá každoročné dotácie na slovenské pamiatky a potom si takto primitívne ukradnú kaštieľ len a len pre seba. Hanba,“ uviedla SaS.