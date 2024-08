Budmerický kaštieľ bude spravovať neznáma firma z Cífera, podnik s jedným zamestnancom vybralo Šimkovičovej ministerstvo

Kaštieľ je v súčasnosti uzatvorený pre verejnosť

Informácie neboli ani na portáli Úradu pre verejné obstarávanie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Do firmy sa ani nedoklopete

Známosť so Šimkovičovou a Machalom popreli





Kaštieľ v Budemriciach vzbudil pozornosť na jar tohto roka po tom, ako v ňom generálny tajomník služobného úradu MK SR



„Sme si plne vedomí, že kaštieľ je vzácnou a obľúbenou historickou a národnou kultúrnou pamiatkou, o to viac nás mrzí kritická situácia, ktorú audit Ministerstva kultúry SR pri správe pamiatky odhalil. MK SR v súčasnosti intenzívne vykonáva všetky potrebné kroky, aby bol tento objekt čo najskôr opäť prístupný verejnosti,“ uviedlo vtedy ministerstvo pre agentúru SITA.



Budmerický obecný podnik obvinenia odmietol, podľa neho nie sú ničím podložené. Poukázal tiež na to, že zamestnával ťažko zdravotne znevýhodnených ľudí a ukončenie zmluvy s ministerstvom malo za následok skomplikovanie udržania zamestnanosti týchto osôb.



Kaštieľ v Budemriciach vzbudil pozornosť na jar tohto roka po tom, ako v ňom generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala oslavoval životné jubileum. Kaštieľ bol pre verejnosť uzavretý začiatkom augusta, rezort kultúry vtedy ukončil so sociálnym podnikom obce Budmerice zmluvu o spolupráci. Ministerstvo kultúry tvrdí, že zmluvu s Obecnými službami Budmerice ukončilo pre viaceré pochybenia, ktoré ukázal audit.„Sme si plne vedomí, že kaštieľ je vzácnou a obľúbenou historickou a národnou kultúrnou pamiatkou, o to viac nás mrzí kritická situácia, ktorú audit Ministerstva kultúry SR pri správe pamiatky odhalil. MK SR v súčasnosti intenzívne vykonáva všetky potrebné kroky, aby bol tento objekt čo najskôr opäť prístupný verejnosti,“ uviedlo vtedy ministerstvo pre agentúru SITA.Budmerický obecný podnik obvinenia odmietol, podľa neho nie sú ničím podložené. Poukázal tiež na to, že zamestnával ťažko zdravotne znevýhodnených ľudí a ukončenie zmluvy s ministerstvom malo za následok skomplikovanie udržania zamestnanosti týchto osôb.

20.8.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vymenilo správcu kaštieľa v Budmericiach. Na túto zmenu upozornilo Transparency International Slovensko (TIS) s tým, že v Centrálnom registri zmlúv pribudla 16. augusta zmluva so spoločnosťou Krino stav, s.r.o. Z predmetnej zmluvy vyplýva, že ide o firmu sídliacu v Cíferi.Na základe zmluvy by táto spoločnosť mala kontinuálne poskytovať činnosti a služby opísané v zmluve. Ide napríklad o zabezpečovanie prijímania objednávok v súvislosti s ubytovaním, a to vrátane vystavovania poukazov na ubytovanie v nehnuteľnostiach, rovnako aj zabezpečovanie správcovských, technických a ekonomických činností spojených s nehnuteľnosťami, a tiež zabezpečovanie správcovských, technických a ekonomických činností spojených s nehnuteľnosťami.Firma by tiež mala dozerať na spoločné priestory a dodržiavanie čistoty a poriadku, vykonávať bežné upratovacie práce, nepretržite vykonávať prevádzku nehnuteľnosti, a to vrátane stráženia objektu, ale napríklad aj starať sa o park a zeleň, udržiavať komunikácie a chodníky, a tiež plniť ďalšie úlohy na základe písomnej objednávky ministerstva kultúry.Ministerstvo by firme za činnosti definované v zmluve malo zaplatiť mesačne 14 880 eur s DPH. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 31. decembra tohto roka. Za rezort kultúry zmluvu podpisovala ministerka Martina Šimkovičová (nom. SNS ), za firmu Krino stav, s.r.o., jej konateľ Vladimír Križan.Transparency International upozornilo, že obecnému sociálnemu podniku Obecné služby Budmerice ministerstvo platilo 13 750 eur mesačne.„Rozsah služieb zostáva pritom podľa zmluvy takmer totožný, s tým rozdielom, že kaštieľ je v súčasnosti uzatvorený pre verejnosť a správca v ňom tak neubytováva ani neusporadúva kultúrne akcie,“ uvádza TIS. Pripomína tiež, že rezort kultúry uzavretie kaštieľa zdôvodnil zanedbaním povinností a majetku obecným podnikom, no avizoval, že po odstránení nedostatkov ho verejnosti opätovne sprístupní.„Ak sa kaštieľ naozaj otvorí, a nový správca bude musieť okrem non-stop stráženia či starostlivosti o park, čistiareň vôd, kotolňu či bazén prevádzkovať aj ubytovávanie, je otázne, ako to za kontrahovanú sumu dokáže,“ myslí si TIS.Transparency okrem iného poukázala na to, informácie o zákazke neboli ani na portáli Úradu pre verejné obstarávanie . Pri veľkosti predmetnej zmluvy, čo je približne 65-tisíc eur, tento postup malo umožniť nedávne uvedenie pravidiel verejného obstarávania. Firmu vlastnia podľa verejne dostupných informácií manželia Monika a Vladimír Križanovci.Predmetom jej činnosti by mali byť prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, ale napríklad aj prenájom hnuteľných vecí a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.Podľa portálu Finstat 12. júla tohto roka pribudli medzi predmety podnikania firmy „poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo“, a tiež „správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností“.TIS na margo firmy Krino stav, s.r.o., uvádza, že ide o firmu, ktorá má mať podľa databázy Finstat jedného zamestnanca, a od svojho vzniku v roku 2017 mala iba raz tržby vyššie ako 5-tisíc eur.„Bolo to vlani, keď sa jej po rokoch podarilo dostať do zisku a zarobiť tritisíc eur. Skúsenosti nemá ani s inými verejnými zákazkami, do zoznamu hospodárskych subjektov, ktoré sa môžu uchádzať o verejné zákazky, bola firma zapísaná len minulý mesiac. Aktuálna zmluva s rezortom kultúry tak bude doteraz jej najväčší biznis,“ uvádza TIS. Mimoparlamantná strana Demokrati informovala, že sa predmetnú firmu vybrala hľadať do jej sídla v Cíferi.„Zistili sme, že do firmy sa ani nedoklopete. Zanedbané dvere v zastaranej budove nasvedčujú, že nemá riadne sídlo ani označenie. Nemá svoj web, takmer žiadnych zamestnancov a len minimálne tržby. Vážne pochybnosti vzbudzuje aj to, že podľa obchodného registra nemá firma Krino stav, s.r.o., žiadne skúsenosti so správou národných kultúrnych pamiatok. Primárne ide o stavebnú firmu s nejasnými aktivitami,“ tvrdí bývalý predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský Demokrati kritizujú i to, že o správu kaštieľa prišiel sociálny podnik obce Budmerice, ktorý zamestnával zdravotne znevýhodnených ľudí. V tomto kroku ministerstva nevidia ani ekonomický význam, keďže zazmluvnená cena za služby je vyššia.TIS poukázalo aj na to, že manželia Križanovci v minuloročnej súťaži o správu kaštieľa ponuku nepredložili, najlepšiu cenu ponúkol obecný podnik obce Budmerice.„Nové vedenie ministerstva sa však napokon tento rok vo februári rozhodlo víťaza nevybrať,“ uviedlo Transparency. Križan pre TIS uviedol, že záujem o správu kaštieľa prejavili práve na základe danej súťaže.„Manželka to sleduje, máme pred dôchodkom a kaštieľ pod nosom, tak sme vyskúšali a uspeli sme,“ vyjadril sa. Známosť s ministerkou Šimkovičovou alebo generálnym tajomníkom služobného úradu MK SR Lukášom Machalom podľa TIS poprel.