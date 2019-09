Budova Warholovho múzea zmení charakter, aj strecha bude expozíciou

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola . Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Medzilaborce 18. septembra (TASR) – Výraznú zmenu charakteru budovy Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach má priniesť jej rozsiahla rekonštrukcia realizovaná aj zásluhou finančnej pomoci od vlády. Predsadená, takzvaná konštrukčná responzívna fasáda vnesie do múzea dizajn a funkčnosť 21. storočia a tiež rozšírenie jeho expozícií na strechu. Pre TASR to potvrdil riaditeľ MMUAW Martin Cubjak.uviedol Cubjak. Má tomu napomôcť najmä takzvaná konštrukčná responzívna fasáda, ktorú Cubjak prirovnal k Pompidou v Paríži.vysvetlil Cubjak s tým, že prvkami umiestnenými do konštrukcie by mali byť napríklad aj LED obrazovky či iluminačné osvetlenia. Ich cieľom je doplniť múzeum o multimediálne zásahy a výrazne ho zatraktívniť.Hlavným zámerom rekonštrukcie je podľa Cubjakových slov urobiť aj zo samotnej budovy umelecké dielo postavené na multimedialite, ktorá bola charakteristická i pre Warhola. Vedenie múzea očakáva, že sa atraktivita zariadenia zvýši natoľko, že jeho návštevníci, ktorých prevažná väčšina pochádza zo zahraničia, budú chcieť zotrvať v Medzilaborciach dlhšie, ako je tomu v súčasnosti.Projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii vypracovalo MMUAW na základe prísľubu vlády poskytnúť na ňu financie, ktorý dala počas svojho výjazdového rokovania v Medzilaborciach v apríli tohto roku. Počíta s kompletnou rekonštrukciou exteriéru a interiéru múzea a tiež priľahlého okolia. V hre sú v súčasnosti dva varianty obnovy, drahší, v sume 7,1 milióna eur a lacnejší, za 5,4 milióna eur. Lacnejší podľa Cubjakových slov nepočíta s niektorými, najmä multimediálnymi, prvkami, respektíve navrhuje lacnejšie alternatívy. O tom, ktorý z nich bude na budove MMUAW aplikovaný, má v krátkej dobe definitívne rozhodnúť vláda. Vyplýva to z vyjadrení jej predsedu Petra Pellegriniho (Smer-SD) po výjazdovom rokovaní vlády v Giraltovciach v utorok 17. septembra.