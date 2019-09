Budovanie inkluzívnej OSN s Taiwanom na palube

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.9.2019 (Webnoviny.sk) - Dr. Jaushieh Joseph Wu, Minister zahraničných vecí Čínskej republiky (Taiwan).V júli cestovala prezidentka Taiwanu Tsai Ing-wen pred začiatkom jej stretnutia s diplomatickými spojencami Taiwanu v Karibiku cez New York, ktorý je ikonou rozmanitosti a slobody, ako aj domovom OSN.Počas stretnutia so stálymi predstaviteľmi taiwanských spojencov v OSN prezidentka Tsai zopakovala, že 23 miliónov obyvateľov Taiwanu má právo byť súčasťou systému OSN. Zdôraznila tiež, že Taiwan je odhodlaný spojiť sa s globálnymi partnermi, aby pomohol dosiahnuť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja s cieľom vytvoriť svet, ktorý chceme, a budúcnosť, ktorú potrebujeme.Ciele trvalo udržateľného rozvoja tvoria plán pre lepšiu a udržateľnejšiu budúcnosť, ktorej cieľom je viesť svet udržateľným a pružným spôsobom, pričom nikto nebude vynechaný. Na fóre o trvalo udržateľnom rozvoji organizovanom na najvyššej politickej úrovni, ktoré sa konalo v júli 2019, generálny tajomník OSN António Guterres opäť zdôraznil naliehavú potrebu urýchliť realizáciu potrebných krokov. Rovnako vyzval krajiny, aby pokročili v "imperatíve začleneniť sa", pretože "rozvoj nie je udržateľný, ak nie je spravodlivý a inkluzívny".Zásady inkluzívnosti a nezabúdania na nikoho sú kľúčom k realizácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Taiwan, ktorý je plnohodnotnou demokraciou, dosiahol značný pokrok pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja a poskytuje pomoc krajinám v núdzi. Napriek tomu je naďalej vylúčený z účasti na súvisiacich stretnutiach, mechanizmoch a činnostiach z dôvodu politického zasahovania. To vážne podkopalo zásadu partnerstva, základ pre dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktorá si vyžaduje účasť všetkých krajín, strán a národov. Taiwan je ochotný a pripravený podeliť sa o svoje úspechy a ďalej prispievať k spoločnému úsiliu o dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.Po mnohých rokoch úsilia urobil Taiwan značný pokrok pri zmierňovaní chudoby a likvidácii hladomoru. V rámci Taiwanu sa podiel domácností s nízkymi príjmami znížil na 1,6%. Národný program zdravotného poistenia zavedený v roku 1993 v súčasnosti zahŕňa 99,8% obyvateľstva. V roku 2018 dosiahla miera recyklácie odpadu na Taiwane 55,69%, gramotnosť 98,8% a úmrtnosť dojčiat podiel 4,2 ku 1 000. Tieto čísla ďaleko presahujú štandardy trvalo udržateľného rozvoja podľa OSN. Taiwanská vláda ďalej určila šesť hlavných oblastí záujmu v súvislosti s cieľmi v tejto oblasti, a to inteligentné hospodárenie s vodou, udržateľná transformácia energie, čistý vzduch, udržateľné hospodárenie s materiálmi a cirkulárna ekonomika, ekologická ochrana a zelené technológie a medzinárodné partnerstvá. Tieto oblasti dopĺňajú hlavnú tému politického fóra OSN 2018 a tzv. 5P - ľudia, planéta, mier, prosperita a partnerstvo (People, Planet, Peace, Prosperity, Partnership) - uvedených v dokumente Agenda pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030.V posledných rokoch Taiwan poskytoval rozvojovú pomoc a zapájal sa do programov spolupráce s partnerskými krajinami v Tichomorí, Ázii, Afrike, Latinskej Amerike a Karibiku. Len v roku 2018 Taiwan realizoval rozvojové projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v 39 krajinách. Budeme naďalej sledovať medzinárodné trendy a potreby partnerských krajín, aby sme zabezpečili súlad všetkých opatrení s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.Vzhľadom na rozsiahle skúsenosti a prínos Taiwanu je absurdné, že Taiwanu nie je dovolené zdieľať tieto skúsenosti a užitočné informácie, ktoré by mohli byť využité na lepšiu koordináciu medzinárodného úsilia.Z právneho hľadiska býva na ospravedlnenie vylúčenia Taiwanu z OSN využívaná rezolúcia 2758 (XXVI), ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1971. Toto uznesenie sa však nezaoberá otázkou zastúpenia Taiwanu v OSN a ani nestanovuje, že Taiwan je súčasťou Čínskej ľudovej republiky (ČĽR). Taiwan v skutočnosti nie je a ani nikdy nebol súčasťou Čínskej ľudovej republiky. Iba taiwanská demokraticky zvolená vláda môže zastupovať svojich 23 miliónov občanov. OSN, žiaľ, naďalej zneužíva a nesprávne interpretuje túto rezolúciu, aby odôvodnila svoje neoprávnené vylúčenie a izoláciu Taiwanu.Medzinárodné organizácie sú vytvorené s cieľom plniť spoločné ciele svojich členov a nie slúžiť záujmom iba jedného člena. V článku 100 Charty OSN sa jasne uvádza, že "Generálny tajomník a zamestnanci pri výkone svojich povinností nevyžadujú ani neprijímajú pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného orgánu mimo organizácie." OSN bohužiaľ len nečine prihliada na to ako sa Čína snaží zaviesť do systému OSN svoj takzvaný "princíp jednej Číny". Posledným príkladom je, že Hospodárska a sociálna rada OSN odmietla udeliť štatút konzultantov desiatkam mimovládnych organizácií jednoducho preto, že odkaz na Taiwan v ich dokumentoch je v rozpore s požiadavkami Číny.Skutočne inkluzívna OSN by nevynechala nikoho. Držitelia cestovných pasov Taiwanu však dnes nemajú prístup do priestorov OSN na verejné návštevy a stretnutia. Taiwanským novinárom a médiám sa tiež odopiera akreditácia na monitorovanie zasadnutí OSN. Tieto praktiky sú nespravodlivé a diskriminačné a sú v rozpore so zásadou univerzálnosti, na ktorej bola OSN založená. OSN by sa mala držať svojich vlastných slov a okamžite podniknúť kroky na nápravu svojich vylučovacích praktík.Táto ťažká situácia však Taiwan nezastrašuje a nikdy nebude. Taiwan je pripravený, ochotný a schopný prispieť. Ak sa OSN bude naďalej podvoľovať nátlaku Číny a bude odmietať účasť Taiwanu, tak to iba povzbudí bezohľadnosť Pekingu. Zároveň sa narušia snahy o splnenie cieľov, ktorými sú medzinárodná spolupráca pri riešení medzinárodných problémov hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho alebo humanitárneho charakteru a pri presadzovaní a podpore dodržiavania ľudských práv a základných slobôd pre všetkých, ako sa uvádza v článku 1 Charty OSN. Ak má tento hostiteľ národov naozaj záujem o podporu spolupráce a trvalo udržateľného rozvoja pre všetkých, tak by mal Taiwanu otvoriť dvere.Inzercia