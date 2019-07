Budovatelia veterných energetických parkov v Nemecku sú v predstihu

Veterné turbíny, ilustračné foto Foto: TASR/SINC Foto: TASR/SINC

Hamburg 17. júla (TASR) – Výstavba veterných parkov v Severnom a Baltickom mori pokračuje úspešnejšie, než sa plánovalo. Výkon nových turbín už dosiahol cieľ roku 2020 - 6,5 megawattu. Na konci prvého polroka tohto roku sa dosiahol inštalovaný výkon 6,75 megawattu. V stredu o tom informoval úrad Deutsche Windguard v Berlíne.V prvom polroku začalo dodávať elektrinu do rozvodnej siete 42 veterných turbín s inštalovaným výkonom 252 megawattov v Severnom mori a ďalších 56 veterných turbín s celkovým výkonom 410 megawattov je hotových, ale ešte nedodávajú elektrickú energiu do siete. Hotových je aj 26 základov, na ktoré sa začnú stavať stožiare s turbínami.Budovatelia majú v tomto roku vo výhľade aj dosiahnutie cieľa, ktorý bol stanovený na rok 2020. Do konca budúceho roku sa mal uviesť do prevádzky inštalovaný výkon veterných parkov 7,7 megawattu.Investori veterných parkov preto žiadajú od úradov vypísanie nových tendrov na budovanie veterných parkov. Chcú, aby sa zvýšili ciele ich budovania do roku 2030 z doterajších 15 na 20 megawattov a najmenej na 30 megawattov do roku 2035.Spolková vláda chce dosiahnuť, aby do roku 2030 výrobu elektrickej energie v krajiny zo 65 % zabezpečovali ekologické zdroje. V prvej polovici tohto roku bol ich podiel na celkovej výrobe elektrickej energie 47,6 %. V oboch moriach je v súčasnosti v prevádzke 1351 veterných turbín.