BUĎTE TRPEZLIVÍ: V hlavnom meste počítajte s dopravnými obmedzeniami

Na snímke práce na rekonštrukcii vozovky na Bajkalskej ulici v úseku medzi ulicami Vajnorská -Trnavská v Bratislave 12. júla 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júla (TASR) – S viacerými dopravnými obmedzeniami musia v nasledujúcich dňoch počítať vodiči jazdiaci v Bratislave. Upozorňuje na to polícia.V sobotu (14.7.) bude v bratislavskej Devínskej Novej Vsi od 9. h realizovaná obnova povrchu vozovky na Opletalovej ulici v križovatke od ulice Jána Jonáša obojsmerne po železničný podjazd. Oprava potrvá predbežne do 29. júla, v závislosti od ukončenia prác.informovala TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.Ďalšie dopravné obmedzenie v Bratislave je naplánované v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R7, v rámci ktorej pôjde aj o prestavbu okružnej križovatky D1 - Bajkalská (Rondel). Prestavbe uvedenej križovatky budú predchádzať prípravné práce, a to oprava povrchu komunikácie na súčasnej okružnej križovatke na rampách v smere centrum - Slovnaftská. "spresnila Mihalíková.V rámci prestavby uvedenej okružnej križovatky bude vykonaná aj prekládka kanalizácie na Bajkalskej ulici. Počas nej dôjde k čiastočnej uzávere jedného pruhu Bajkalskej ulice v smere do centra mesta a k úplnej uzávere v smere na Slovnaftskú ulicu, a to od pondelka 16. júla až do začiatku augusta, v závislosti od ukončenia prác.uviedla Mihalíková.