Buďte v kuchyni fresh & tasty: inšpirujte sa rýchlymi receptami od Adriany Polákovej a Lukáša Hejlíka

Názov receptu: Čokoládový nepečený cheesecake



200 g maslových sušienok



500 g mascarpone



250 g odtučneného tvarohu



200 g čokolády na varenie







100 g čokolády na varenie



80 g smotany na šľahanie



50 g masla







sušienky rozdrvíme



zmes roztlačíme na tortovú formu vystlanú alobalom



kým si vymiešame krém, necháme korpus vychladnúť v chladničke



medzitým si rozpustíme čokoládu



mascarpone a tvaroch zmiešame dokopy dohladka v mixéri



roztopenú čokoládu primiešame do vymixovanej zmesi. Pozor, najskôr lyžičku krému zmiešajte v čokoláde a až následne čokoládu prilejte do zmesi



hotový krém sa môže dať do vychladenej formy, uhladiť a opäť dať poriadne stuhnúť



polevu si pripravíme tak, že nad parou v šľahačkovej smotane rozpustíme čokoládu



necháme chvíľu vychladnúť a následne polevu nalejeme na plnku



dozdobíme ovocím a necháme poriadne vychladnúť



podávame s kávou alebo limonádou a dobrou náladou





Názov receptu: Rýchly jarný šalát



2 hrste poľníčka



zelenú špargľu



hrsť bulguru



1 mozarellu



plátky sušenej šunky



jahody



pol malej cukety



olivový olej



citrón



semiačka







pripravíme si bulgur. Prepláchneme ho a v pomere 1:2 (bulgur: voda) dáme variť (ak máme z predošlého dňa, použijeme ten)



na panvici si rozohrejeme trocha olivového oleja a orestujeme špargľu a cuketu (špargľu odsekneme cca 2 cm odspodu a spodky jemne očistíme)



ďalej si na plátky nakrájame jahody, pridáme ich na záver



do misky si pripravíme poľníček, pridáme bulgur, zeleninu, mozarellu a pridáme sušenú šunku



dochucujeme citrónom, soľou



nakoniec posypeme semiačkami





