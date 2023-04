Budú predčasné parlamentné voľby zmanipulované? Najviac sa toho obávajú voliči Republiky a Smeru

Nadpriemerný výskyt aj u nevoličov

Vzdelanejší sa obávajú najmenej

27.4.2023 (SITA.sk) - Viac ako 40 percent ľudí sa obáva zmanipulovania nadchádzajúcich parlamentných volieb. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV JOJ.Prieskum realizovala v dňoch 4. až 11. apríla, na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Ďalších 54,2 percenta opýtaných obavy zo zmanipulovania volieb nemá.Na otázku, či sa obávajú zmanipulovania parlamentných volieb v septembri 2023, temer päť percent respondentov nevedelo alebo nechcelo odpovedať. Účastníci prieskumu si mohli vybrať len jednu odpoveď.Obavu zo zmanipulovania volieb mávajú najviac respondenti, ktorí sú voličmi hnutia Republika , deklarovalo ju 79 percent z nich. Nasledujú voliči strany Smer-SD , kde túto obavu zdieľa 64 percent voličstva strany. Mierne nadpriemerný je jej výskyt aj v skupine nevoličov.Najmenej sa manipulácie volieb obávajú voliči strany Sloboda a Solidarita , kde kladnú odpoveď uviedlo 17 percent a voliči hnutia Progresívne Slovensko , spomedzi ktorých má túto obavu pätina.Zmanipulovania volieb sa častejšie obávajú ženy, 45 percent z nich odpovedalo áno, v porovnaní s 37 percentami mužov.Z vekového hľadiska majú túto obavu najčastejšie ľudia starší než 66 rokov, ide o viac ako polovicu z nich.S klesajúcim vekom klesá aj podiel tých, ktorí sa obávajú zmanipulovania volieb, vo vekovej kategórii od 18 do 33 rokov uviedlo kladnú odpoveď 34 percent ľudí.Medzi ľuďmi s nižším vzdelaním bol najvyšší podiel opýtaných, ktorí uviedli odpoveď áno, a to 51 percent. Uvádzalo ju tiež 42 percent respondentov, ktorí mali stredoškolské vzdelanie s maturitou. Medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním sa manipulácie volieb obáva necelá štvrtina.Zmanipulovania volieb sa nadpriemerne často obáva obyvateľstvo Nitrianskeho, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja, ale i Trnavského a Prešovského. Taktiež ide o respondentov maďarskej národnosti, túto obavu má 43 percent z nich.