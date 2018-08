Budúca belgická kráľovná odišla na dvojročné štúdium do Walesu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. augusta (TASR) - Belgická princezná Elisabeth, kňažná z Brabantska a budúca kráľovná Belgicka, v utorok opustila rodnú krajinu a odišla na dvojročné štúdium do Walesu, kde bude navštevovať prestížne gymnázium UWC Atlantic College. Uviedla to belgická televízna stanica RTBF.Najstaršia zo škôl siete Atlantic College, otvorená v roku 1962, má 350 žiakov 90 rôznych národností. Bola navrhnutá tak, aby podporovala medzinárodné porozumenie prostredníctvom vzdelávania a odstraňovala národnostné bariéry.Americký časopis Paper 16-ročnú dedičku belgického trónu, ktorá sa rada objavuje na verejnosti vo výraznom štýlovom oblečení, nedávno opísal ako módnu ikonu novej generácie. Nasledujúce dva roky sa však korunná princezná bude venovať najmä vzdelávaniu.Kráľovský palác jej odchod oznámil už niekoľko mesiacov dopredu a v utorok verejnosti poskytol aj niekoľko záberov z rozlúčky pred odchodom do Walesu. Fotografie ju zachytávajú nielen so zbalenými kuframi, ale aj s jej mladšími súrodencami - princom Gabrielom (14), princom Emmanuelom (11) a princeznou Eleonore (10).Princezná Elisabeth začne vyučovací proces 3. septembra. Do Údolia Glamorgan na juhu Walesu odišla skôr, aby sa zúčastnila predškolského týždňa aktivít v gymnáziu, ktoré sídli v stredovekom zámku Svätého Donáta z 12. storočia.RTBF pripomenula, že tento zámok "pamätá" viacero známych osobností. Herec Charlie Chaplin chcel zámok odkúpiť, päť dní tu býval budúci americký prezident John F. Kennedy a vojenskú službu tam vykonával aj súčasný holandský kráľ Wiliam Alexander.