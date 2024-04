Budúcemu prezidentovi Pellegrinimu hrozí pokuta, na predvolebnú kampaň minul zrejme viac peňazí

Zostáva mu len 102-tisíc eur

19.4.2024 (SITA.sk) - Budúci prezident Peter Pellegrini Hlas-SD ) zrejme prekročí povolený limit 500-tisíc eur určených na predvolebnú kampaň . Za porušenie zákona mu tak hrozí pokuta . Upozornila na to nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) na sociálnej sieti.Nevojdenie sa do polmiliónového limitu ešte viac posilnil predpoklad, keď ho mimovládka konfrontovala s faktúrou v hodnote 50-tisíc eur za roznos milióna výtlačkov druhého čísla jeho volebných novín.Spomínaný výdavok zároveň nie je uvedený ani na jeho transparentnom účte. Pellegrini TIS informoval, že faktúru ešte len očakáva, avšak podľa organizácie ju v limite 500-tisíc eur však už nemá z čoho uhradiť.„Budúcemu prezidentovi ostáva na účte k dispozícii už iba 102-tisíc eur, zaplatiť však ešte musí minimálne bilbordovú kampaň za marec a začiatok apríla. V stredu uhradil bilbordy za február, ktoré ho vyšli na 85-tisíc eur. Marcovú kampaň mal pritom podľa našich dát jednoznačne silnejšiu a mala by ho stáť viac. Zrejme sa tak už ani oficiálne nevyhne tomu, že jeho výdavky prekročia polmiliónový zákonný limit,“ napísala organizácia. Ministerstvo vnútra by mu za takéto porušenie malo udeliť pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú limit prekročil.Organizácia ďalej tvrdí, že v priebehu druhého kola Slovenská pošta rozniesla milión výtlačkov druhého vydania osemstranových volebných novín a agentúre Creo advertising za to vyfakturovala 50-tisíc eur. Budúca hlava štátu však spomínanej agentúre zaplatila iba 14-tisíc eur.„V poznámke k platbe sa píše, že za tlač aj distribúciu. Aktuálna faktúra dokazuje, že ani zďaleka nejde o úplný údaj,“ tvrdí mimovládna organizácia. Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková podľa organizácia „de facto“ priznala, že platba sa týkala len tlače, a tak distribúcia nie je uhradená.„Strana Hlas-SD uhrádza faktúry svojim dodávateľom tovarov a služieb a nijakým spôsobom nezodpovedá za ich vlastné obchodné alebo finančné vzťahy. V konkrétnej veci, na ktorú sa pýtate, však ešte očakávame faktúru za uvedené poskytnuté služby,“ odpovedala na otázku TIS o nesúlade faktúry s transparentným účtom.Organizácia súčasne odhaduje, že bilbordová kampaň budúceho prezidenta na základe dát agentúry Kantar a reálnych cien za bilbordy u iných politikov sa mohla vyšplhať až na 417-tisíc eur.„Krátko nato Pellegrini uhradil cez svoj transparentný účet aspoň časť tejto kampane – bilbordy za mesiac február. Agentúre Creo odoslal 85-tisíc eur. Náš odhad pritom ukazuje na vyššie náklady, za február ich odhadujeme na 159-tisíc eur," uviedla organizácia.Mimovládka svoje odhady na základe dát Kantaru podložila tým, že údaje vyplývajú z informácií samotných spoločností, ktoré dobrovoľne referovali objem predanej politickej reklamy.„Náklady sme kalkulovali na základe reálnych cien, za aké sa v kampani za jednotlivé nosiče platí. Odhad pritom považujeme za konzervatívny, napr. sme Pellegrinimu nezarátali prelep bilbordov v závere kampane na vojnový motív, reklamu na autobusoch bratislavskej MHD či fakt, že niektoré jeho plochy boli na veľmi lukratívnych miestach, a teda drahšie ako bežné,“ uzatvorila TIS.Organizácia odhaduje, že Pellegrini mohol výdavkový limit na kampaň prekročiť o 200-tisíc eur.Agentúra SITA osloví so žiadosťou o reakciu aj zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho, ako aj ministerstvo vnútra v súvislosti s preverením Pellegriniho kampane.