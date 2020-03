Budúci premiér Matovič bol u prezidentky. Bude to politický koniec Andreja Kisku?

Rozhovory o vláde neskončili

Pre agentúru SITA to uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec. Na otázku, či hlave štátu Matovič povedal, kedy oficiálne predstaví svoj kabinet, Strižinec odpovedal, že takou informáciou nedisponuje. V stredu by malo podľa informácií agentúry SITA rokovať predsedníctvo hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ale zatiaľ nie je zrejmé, či Matovič oficiálne oznámi mená svojich ministrov.

Podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling uviedol, že rozhovory o vláde neskončili a verí, že vláda by mala byť známa v najbližších dňoch. „Rokovania pokračujú a pokiaľ sa budúci premiér nepostaví na tlačovú besedu a tam vysloví mená ministrov, nebudem to komentovať. Potom to bude stopercentné,“ povedal pre agentúru SITA Gröhling.

Kiskovo meno sa často neskloňuje

„Odtajnenie“ mien členov Matovičovej vlády sa však zrejme blíži. Dozvedieť by sme sa mohli aj ďalšie posty a mená. Napríklad vo vedení parlamentu. Meno Andreja Kisku sa zatiaľ často neskloňuje.

Ak na zozname nebude figurovať Kiska, zrejme to veľa napovie o jeho možnom konci v politike. Webnoviny ešte v utorok poslali e-mail Veronike Remišovej, ktorá viedla koaličné rokovanie za stranu Za ľudí potom, čo Kiska avizoval obnovené zdravotné problémy so srdcom.

Chceli sme vedieť, či sa strana pripravuje na možný Kiskov odchod z čela strany a kto by ju mohol prípadne viesť. Odpoveď sme zatiaľ nedostali.

Prezidentka Čaputová poverila Matoviča zostavením novej vlády v stredu 4. marca. O novej vládnej koalícii rokujú štyri strany, a to OĽaNO, Sme rodina, Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí.