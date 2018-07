Budúci prezident Mexika López Obrador si zníži plat

Andrés Manuel López Obrador, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 16. júla (TASR) - Novozvolený mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v nedeľu oznámil, že sa vzdá vyše polovice z platu, ktorý mu prináleží ako hlave štátu, keď sa v decembri ujme úradu. Pôjde o súčasť úsporného úsilia vlády, informovali v noci na pondelok agentúry AP a DPA.López Obrador novinárom povedal, že bude mesačne zarábať 108.000 pesos (4890 eur). Podľa výpočtov jeho tímu je to približne 40 percent platu terajšieho prezidenta Enriqueho Peňu Nieta, ktorý zarába asi 270.000 pesos (12.230 eur) za mesiac.Budúci prezident tiež avizoval, že Kongresu predloží návrhy zamerané na zníženie nákladov štátnej správy. Patrí k nim ustanovenie, že žiadny verejný činiteľ nebude môcť počas jeho šesťročného funkčného obdobia zarábať viac ako hlava štátu.López Obrador dodal, že by si svoj plat rád znížil ešte viac, no nechce vyvolať nevôľu budúcich členov svojho kabinetu. Tí totiž v niektorých prípadoch odídu z pozícií v súkromnom sektore i akademickej oblasti, na ktorých zarábajú viac, než bude nový strop pre štátnych predstaviteľov.Lópeza Obradora si Mexičania zvolili za nového prezidenta 1. júla. Ľavicový politik si stanovil za prioritný cieľ bojovať proti korupcii v krajine. Mexiko obsadilo v rebríčku Index vnímania korupcie 2017 organizácie Transparency International (TI) až 135. miesto spomedzi 180 hodnotených krajín.V nedeľňajších vyjadreniach okrem toho zopakoval prísľub obmedzenia výhod, ktoré vysokopostaveným vládnym predstaviteľom uhrádzajú daňový poplatníci, ako sú vodiči, osobní strážcovia či súkromné zdravotné poistenie. Z oficiálnej prezidentskej rezidencie sa stane kultúrne centrum, pričom exprezidentom chce tiež zredukovať dôchodky. Verejní činitelia budú musieť predkladať majetkové priznania a korupčné delikty budú považované za závažné.