Budúci rok uplynie 70 rokov od nadviazania vzťahov medzi ČSR a Čínou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 25. októbra (TASR) – Slovensko-čínske vzťahy možno označiť za konštruktívne. Symbolickým míľnikom vo vzájomných vzťahoch bude rok 2019, keď uplynie 70 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov medzi Československom a Čínou. Pre TASR to uviedol šéf tlačového oddelenia rezortu diplomacie Igor Skoček.konštatoval.V oblasti obchodnej výmeny má Slovensko podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) ambíciu vytvoriť vhodné podmienky pre zintenzívnenie exportu slovenských výrobkov - vrátane potravín a poľnohospodárskych produktov - na čínsky trh.uzavrel Skoček.Na prelome októbra a novembra sa bude v čínskej provincii Chaj-nan konať medzinárodná konferencia venovaná problematike novej Hodvábnej cesty. Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) už pred niekoľkými dňami pre TASR povedal, že by sa Slovenská republika mala usilovať o to, aby projekt išiel cez jej územie.Čína predstavila projekt novej Hodvábnej cesty v roku 2013. Jeho cieľom je prepojenie Číny na pevnine aj na mori s krajinami v juhovýchodnej Ázii a Strednej Ázii, na Blízkom východe, v Európe a Afrike. Presnejšie by mala spojiť 65 krajín s približne 4,4 miliardami obyvateľov, ktoré sa podieľajú zhruba na 40 percentách výkonu globálnej ekonomiky.