Budúci týždeň sa uzatvorí výzva na Štipendium Martina Filka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Do štvrtka 25. apríla je ešte možné podávať žiadosti o poskytnutie Štipendia Martina Filka. V rámci tohto grantového programu pre posilnenie analytických kapacít ponúka možné pozície študentom najlepších svetových univerzít sedem ministerstiev, ako aj Úrad vlády SR a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.O poskytnutie štipendia môžu žiadať občania SR, ktorí študujú na najlepších svetových vysokých školách, alebo sú prijatí na toto štúdium, prípadne sa oň uchádzajú. Podmienkou je, aby zvolená vysoká škola bola umiestnená do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2018 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc (Research Papers in Economics). Uprednostňuje sa podpora štúdia v oblastiach ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika.Štipendium je možné získať na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov. Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu pracovať tri roky po ukončení štúdia v štátnej správe.Dvojkolové hodnotenie žiadostí zavŕši osobný pohovor s uchádzačmi, ktorý je naplánovaný na 30. mája. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na webovej stránke rezortu školstva.