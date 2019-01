Budúcnosť Bokroša aj projektu SR 20 je otvorená, uvažuje sa o 18-ke

Na archívnej snímke Ernest Bokroš. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) - Budúcnosť trénera slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernesta Bokroša, ako aj projektu HK Orange 20 je otvorená. Generálny manažér reprezentácií SR Miroslav Šatan to uviedol po stredajšom zasadnutí výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), na ktorom sa hodnotilo účinkovanie na uplynulých MS tejto vekovej kategórie v Kanade.Slovenská "dvadsiatka" obsadila na šampionáte v mestách Vancouver a Victoria ôsme miesto, keď vo štvrťfinále nestačila na ruských rovesníkov 3:8. Bokroš, ktorý vedie juniorskú reprezentáciu od začiatku sezóny 2011/2012 a v ročníku 2014/2015 ju priviedol k bronzovým medailám, predložil exekutíve SZĽH kompletnú hodnotiacu správu.Bokrošov kontrakt vyprší 30. apríla." povedal Šatan, ktorý potvrdil informácie, že sa uvažuje o prechode z projektu "dvadsiatky" k vekovej kategórii do 18 rokov: "HK Orange 20 odohral v prvej časti sezóny zápasy v Tipsport Lige i druhej najvyššej súťaži. V prípade vzniku projektu "18" by jeho úlohu mohli čiastočne suplovať samotné kluby TL. "vysvetlil Šatan.Majstrovstvá sveta v Kanade mali dohru, keď hráči Martin Pospíšil a Miloš Fafrák na sociálnej sieti kritizovali prácu kouča a manažéra Romana Ulehlu. Bokroš sa ku kauze vyjadril na tlačovej konferencii začiatkom januára a v stredu na ňu zareagoval aj výkonný výbor. Ten spoločne s reprezentačnými trénermi vydal spoločné stanovisko a pripraví štatút reprezentanta, ktorý vymedzí práva a povinnosti hokejistov národného tímu. Zároveň pripraví mediálny tréning mužstva do 18 rokov pred MS. Hráči všetkých vekových kategórii budú môcť vyplniť dotazník a interne ho odoslať vedeniu SZĽH.zdôraznil Šatan. Generálneho manažéra zo športového hľadiska neprekvapil výsledok Slovenska na šampionáte: