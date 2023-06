Budúcnosť intralogistiky: Na veľtrhu LogiMAT spoločnosť Jungheinrich predstavila nové mobilné robotické riešenie

Mobilný robot EAE 212a , flexibilný nízkozdvižný model AMR.



Jednoduchá a rýchla integrácia do existujúcich skladových prostredí.



Škálovateľný do budúcnosti vďaka novému nástroju na modelovanie a konfiguráciu.



Najnovšia generácia AMR

Jednoduchá integrácia do existujúcich skladov

Škálovateľnosť pre budúcnosť

Flexibilita pri používaní

Interakcia medzi človekom a autonómnym mobilným robotom (AMR)

27.6.2023 (SITA.sk) -Spoločnosť Jungheinrich predstavila na veľtrhu LogiMAT 2023 mobilné robotické riešenie budúcnosti. Vďaka optimálnej súhre autonómneho mobilného robota, riadiaceho systému a komplexného balíka nástrojov ho možno ľahko integrovať do akéhokoľvek skladu, kde zvýši výkon a efektivitu.Najnovšie riešenie v podobe mobilného robota spoločnosti Jungheinrich absolvovalo svoju svetovú premiéru na veľtrhu LogiMAT 2023 v Stuttgarte. EAE 212a je autonómny mobilný robot (AMR) najnovšej generácie s novo vyvinutým riadiacim systémom a navigačným konceptom. Harmonizovaná súhra všetkých troch komponentov umožňuje mimoriadne hladkú integráciu tohto riešenia do akéhokoľvek existujúceho skladového prostredia a zaručuje veľkú flexibilitu od fázy plánovania až po každodennú prevádzku. "Pri použití v sklade presvedčí EAE 212a svojou jednoduchou integráciou, nevídanou flexibilitou a škálovateľnosťou. Nepredstavuje tak nič menej ako budúcnosť intralogistiky," hovorí Christian Erlach, člen predstavenstva spoločnosti Jungheinrich pre predaj.Model EAE 212a je určený na automatizáciu nízkozdvihových aplikácií. Vďaka našej patentovanej konštrukcii podvozku má šírku len 790 mm, teda je užší ako štandardná europaleta. Vďaka tomu má výbornú manévrovateľnosť a obratnosť pri transporte rýchlosťou až 6 km/h. Vozík zároveň dokáže bezpečne a stabilne prepravovať náklad s hmotnosťou až 1,2 t. "Nízkozdvižný vozík EAE 212a optimálne dopĺňa naše existujúce portfólio mobilných robotov a dokonale sa hodí na zásobovanie materiálom a obsluhu vstupných a výstupných bodov pri transporte tovaru," hovorí Erlach. Vozík EAE 212a pri navigácii vôbec nepotrebuje pasívne orientačné body. Časovo náročná príprava skladu v rámci inštalácie je tak minulosťou.Pri vývoji nového mobilného robota kládla spoločnosť Jungheinrich osobitný dôraz na ideálnu súhru hardvéru a softvéru, ako aj na ich prepojenie a integráciu do celkového systému. Na vytvorenie komplexného riešenia spoločnosť využila svoje rozsiahle know how v oblasti zariadení na manipuláciu s materiálom, ako aj svoje odborné znalosti v oblasti procesov a softvéru. Zamerala sa na komplexný balík nástrojov s vlastným systémom Jungheinrich Mobile Robot Control (MRC). Systém Jungheinrich MRC zahŕňa centrálnu správu objednávok, riadenie vozíkov, modelovací nástroj a vizualizáciu v reálnom čase. Vďaka novému modelovaciemu nástroju je možné naplánovať projekt s využitím mobilného robota na báze EAE 212a v priebehu niekoľkých hodín; pri jednoduchých projektoch je to dokonca možné už za 30 minút.Nový balík nástrojov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou mobilného robota, umožňuje rýchle a jednoduché prispôsobenie prevádzkových a jazdných plôch pri zmene potrieb a požiadaviek v sklade. Takto možno do skladu jednoducho pridať ďalšie roboty EAE 212a AMR a v krátkom čase rozšíriť existujúce projekty. Nové mobilné roboty Jungheinrich sú teda navrhnuté pre maximálnu škálovateľnosť. Robot EAE 212a sa môže používať ako samostatné riešenie alebo sa môže pripojiť k už existujúcemu systému v sklade. Vďaka kompatibilite riadiaceho systému založeného na štandarde VDA 5050 a softvérovej platforme, ktorá je pripravená na budúcnosť, je mobilný robot prispôsobený na zvládnutie všetkých budúcich výziev v prostredí skladu.Vďaka vysokému stupňu autonómie si robot EAE 212a nájde počas prevádzky vlastné riešenia: Dokáže sa flexibilne vyhýbať prekážkam a pokračovať v práci aj bez toho, aby s ním bolo potrebné akokoľvek manipulovať. Vďaka rozpoznávaniu cieľov dokáže EAE 212a rozpoznať aj palety, ktoré nie sú presne v definovanej a požadovanej polohe a pozícii. To umožňuje integrovať systém do rôznych manuálnych procesov, a to aj v skladoch s nedostatkom pracovného priestoru a veľkým množstvom ďalšej techniky.Pri vývoji systému EAE 212a sa spoločnosť Jungheinrich zamerala aj na jednoduchú a intuitívnu komunikáciu medzi človekom a robotom. Vďaka okamžitým a jednoznačným informáciám na ovládacej stanici, LED pásom pre lepšiu viditeľnosť na diaľku alebo displeju na krátku vzdialenosť majú ostatní pracovníci v prípade potreby okamžitý prístup ku všetkým dôležitým informáciám z EAE 212a. Vďaka tomu sa tento robot veľmi rýchlo stane hodnotným členom vášho kolektívu.Informačný servis