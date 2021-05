Budúcnosť je v hybridnom formáte

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.5.2021 (Webnoviny.sk) -"Využime skúsenosť z pandemického roku na to, aby sme dokázali vybudovať premyslený, moderný a efektívny vzdelávací systém," povedalaZdôraznila aj, že práve teraz máme príležitosť kreatívne riešiť súčasný stav, ktorý vznikol vplyvom pandémie.zdôraznil, že učitelia a školy sa dostali do rovnakej situácie ako iné oblasti nášho života, museli takmer zo dňa na deň prejsť na online spôsob práce a výučby. "Až pandémia však prinútila slovenské školstvo reálne spustiť digitálnu transformáciu, pre jej úspešné zvládnutie musí každá škola mať svoj vlastný plán transformácie, vytvoriť funkčnú pozíciu digitálneho koordinátora, ktorý ho spolu s vedením pripraví a pomôže učiteľom získať potrebné digitálne zručnosti. Ministerstvo musí mať jasnú stratégiu transformácie, dostatočné zdroje a vytvorí podporné prostredie pre digitálnych koordinátorov. Malo by pri tom využiť pomoc odborníkov z praxe."si myslí, že pandémia nás prinútila zmýšľať pokrokovo. "Reforma vždy musí začať od samotných pedagógov, a to sa za ten rok do značnej miery podarilo. Máme viac digitálne gramotných pedagógov aj žiakov. Je potrebné v tomto nasadení pokračovať a popridigitalizácii vnášať inovácie do komplexne adaptívneho systému vzdelávania na Slovensku a tiež stále vzdelávať aj nás - učiteľov," zdôraznil.Podľatreba v prvom rade zapracovať na výučnom pláne pre budúcich učiteľov, aby boli pripravení do dnešnej praxe. "Súkromné inštitúcie urobili oveľa viac ako tí, čo by to mali robiť."Kvalitu vzdelávania zhodnotil, člen projektového tímupodporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS, nasledovne: "Korona skutočne spôsobila v školstve značnú revolúciu - veríme, že tým správnym smerom. Z dátových analýz, ktoré sme vykonali v našom projekte však vyplynulo, že existuje vzťah nielen medzi financovaním škôl a výsledkami vzdelávacieho procesu, ale na kvalitu vzdelávania môžu mať vplyv aj platy pedagogických pracovníkov. Preto nezabúdajme, že vysoké nasadenie učiteľov treba oceniť v každom čase - o to viac v ťažkých časoch," uzavrel.Vzdelávanie si prešlo za posledný rok obrovskou skúškou a transformáciou a teraz je už na nás, aby sme vybudovali hybridné vzdelávanie dostupné odkiaľkoľvek, kedykoľvek a pre všetkých. Myslí siPodľa pohľadu psychologičkysa do online priestoru počas pandémie prenieslo aj psychologické poradenstvo. "Avšak základom rozvoja človeka je vzťah, ktorý je budovaný predovšetkým na osobnej rovine. Preto by sme určite aj naše deti mali motivovať k opätovnému návratu k socializácii a stretávaniu sa."