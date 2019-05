Budúcnosť zemného plynu je pre znižovanie emisií neistá

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Modra 27. mája (TASR) – Zemný plyn čakajú v nasledujúcich rokoch turbulentné obdobia a niektoré scenáre počítajú do roku 2050 s výrazným obmedzením jeho používania. Dekarbonizácia priemyslu však neznamená úplné zrušenie fosílnych palív, ale iba ich obmedzenie, upozornili na to viacerí prednášajúci na dvojdňovej medzinárodnej konferencii Trh s plynom 2019, ktorá sa v pondelok začala v Modre.povedala manažérka organizátora konferencie - spoločnosti Sféra - Lenka Ferenčáková.Podľa Lívie Vašákovej zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku však existuje niekoľko scenárov napĺňania záväzkov EÚ na znižovanie emisií. Každý z nich počíta s poklesom využívania zemného plynu a jeho náhradou inými druhmi energetických nosičov. Okrem elektrickej energie by to mohli byť napríklad vodík či iné druhy priemyselne vyrábaných plynov.O tom, že je možné do roku 2050 dosiahnuť v Európe klimatickú neutralitu, podľa Vašákovej svedčí aj to, že už existujú cenovo dostupné technológie a že sa do znižovania emisií a náhrady fosílnych palív zapája čoraz viac štátov.dodala Vašáková.Svetové zásoby zemného plynu na zemi pritom podľa Martina Slabého z Českého plynárenského zväzu postačujú na 230 rokov a rast svetovej spotreby do roku 2040 má byť približne 2 % ročne. Nahradiť využívanie plynu iným energetickým nosičom bude podľa Slabého problematické aj preto, lebo v niektorých európskych krajinách sa spotrebuje viac energie z plynu ako z elektrickej energie.povedal Slabý. Upozornil na to, že plyn je na rozdiel od elektrickej energie stabilnejší a dá sa ľahšie skladovať.dodal.Podľa Jána Petroviča z Ministerstva hospodárstva SR má Slovensko podiel spotreby plynu na energetickom mixe približne na úrovni 24 %, čo je podobné ako v krajinách EÚ. Krajina má podľa neho aj jednu z najnižších uhlíkových stôp pri výrobe energie a obmedzenie spotreby plynu nie je v súčasnosti prioritou.povedal Petrovič. Upozornil však na to, že aj na Slovensku existujú názory, podľa ktorých by sa so zemným plynom do budúcnosti nemalo počítať.