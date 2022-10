Budúcoročný rozpočet je podľa Rašiho neuchopiteľná masa peňazí, ktorú si Matovič vyhradil pre seba

Dvojnásobok výdavkov

Potreba predčasných volieb

21.10.2022 (Webnoviny.sk) - Rozpočet na rok 2023 je jedna veľká neuchopiteľná masa peňazí, ktorú si jeden človek – Igor Matovič (OĽaNO) – vyhradil pre seba. Povedal to podpredseda opozičnej strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Richard Raši v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl. Zdôraznil, že Hlas-SD navrhovaný rozpočet v takejto podobe nepodporí a verí, že neprejde s podporou fašistov.„V roku 2019 boli výdavky štátu na úrovni 18 miliárd eur, teraz sú navrhované na úrovni 35 miliárd eur, čiže skoro dvojnásobok. Z tejto sumy je 20 miliárd v rozpočte bez toho, aby sa dalo jasne povedať, kam budú peniaze smerovať – a to má mať v rukách Igor Matovič," povedal Raši.Ako ďalej dodal, riešenia, ktoré prináša Matovič, sú vždy len riešenia na základe jeho pocitov a nie na základe reálnych potrieb. „Tak to bolo pri pandémii a aj teraz naposledy pri rodinnom balíčku," skonštatoval Raši.Podpredseda Hlasu-SD prízvukoval, že Slovensko podľa neho potrebuje predčasné voľby. Na viackrát v médiách zopakované slová Igora Matoviča, že výsledkom predčasných volieb by bol návrat mafie, Raši reagoval, že z jeho pohľadu máme mafiu na čele štátu teraz.„Likviduje nás a okráda tento štát a každého jeho obyvateľov svojou neschopnosťou a ničnerobením," myslí si Raši. Samorozpustenie pokladá jednu z legitímnych foriem rozpustenia parlamentu, v strane však trvajú na tom, že v ústavnom zákone musí byť aj možnosť ukončenia volebného obdobia úspešným referendom.