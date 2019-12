Budúcotýždňové El Clasico opäť ohrozujú protesty

El Clasico - Real Madrid - FC Barcelona v Madride. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 10. decembra (TASR) - Futbalové El Clasico medzi FC Barcelona a Realom Madrid opäť ohrozuje protesty. Odložený duel 10. kola najvyššej španielskej súťaže je naplánovaný na stredu 18. decembra o 20.00 h, no hnutie Tsunami Democratic zvolalo demonštráciu, ktorá sa má uskutočniť len niekoľko hodín pred výkopom v blízkosti štadióna Camp Nou.Už v utorok ohlásilo účasť na proteste so začiatkom o 16.00 h vyše 18.000 ľudí. Rozdelia sa na štyri skupiny okolo štadióna podľa toho, z akej oblasti pochádzajú. Registrovaní účastníci dostanú transparenty a hnutie očakáva, že ich po celom svete bude sledovať 650 miliónov ľudí.píše sa v stanovisku Tsunami Democratic, ktoré zverejnil portál marca.com.Zápas sa mal pôvodne odohrať už 26. októbra, no preložili ho na neskorší termín. Protesty v Barcelone reagujú na rozsudok Španielskeho najvyššieho súdu nad katalánskymi politikmi. Z nich deväť dostalo tresty od 9 do 13 rokov väzenia nepodmienečne za usporiadanie referenda v roku 2017. Protesty v Katalánsku prerástli do násilných stretov s políciou.