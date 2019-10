Bugár: Ak súd pripustil autenticitu komunikácie, Glváč by mal odísť

Na archívnej snímke poslanec NR SR Martin Glváč (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. októbra (TASR) - Ak súd pripustil, že komunikácia medzi Marianom K. a podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer-SD) cez aplikáciu Threema je autentická, mení to situáciu a Glváč by mal z tohto postu odísť. Pred novinármi to v pondelok vyhlásil podpredseda parlamentu a predseda Mosta-Híd Béla Bugár.Bugár tak reagoval na informáciu, že senát Špecializovaného trestného súdu povolil prepis údajnej komunikácie Mariana K. cez aplikáciu Threema ako dôkaz v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Komunikácia sa tak na pondelkovom pojednávaní čítala.povedal Bugár novinárom s tým, že dúfa, že Glváč odíde sám. Na otázku, či poslanci Mosta-Híd podporia odvolávanie Glváča na utorkovej (29. 10.) mimoriadnej schôdzi, Bugár odpovedal, že sa ešte musia v klube dohodnúť.Poslanec parlamentu a člen predsedníctva Smeru-SD Ľubomír Petrák v pondelok uviedol, že v Smere-SD sa nikdy neriešila žiadna podpora zo strany Mariana K. Dodal tiež, že ak obsah komunikácie medzi Marianom K. a podpredsedom parlamentu Glváčom preukáže nezákonné či neetické ovplyvňovanie, bude to podľa neho problém.odpovedal Petrák novinárom.Ak komunikácia medzi Glváčom a Marianom K. hovorí len o tom, že sa navzájom poznajú, nemalo by to byť podľa Petráka dôvodom na diskvalifikáciu.dodal Petrák s tým, že stranícke orgány by mali nájsť riešenie v utorok (29. 10.), keď sa majú zísť predstavitelia strany. Glváč by však podľa neho nemal odstupovať naPoslanec parlamentu Dušan Jarjabek (Smer-SD) uviedol, že ku komunikácii sa majú rozprávať v klube.dodal.skonštatoval.Poslanec parlamentu Anton Hrnko (SNS) novinárom povedal, že k postupu pri odvolávaní Glváča budú mať stretnutie poslaneckého klubu.V utorok (29. 10.) o 15.00 h sa bude konať mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej chce opozícia odvolať Glváča z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Dôvodom je jeho údajná komunikácia s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.