Bugár: Hmotnú zodpovednosť navrhla ešte Žitňanská, Smer to zastavil

Predstavitelia opozičných parlamentných strán sa zhodli na nutnosti hmotnej zodpovednosti politikov a kritizovali súčasnú vládnu koalíciu, že ju nepresadila. Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár sa bráni tým, že to zastavil Smer-SD. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Diskutovali v nej predsedovia všetkých súčasných parlamentných strán s výnimkou Smeru-SD. Líder kandidátky Smeru-SD Peter Pellegrini ani jeho predseda Robert Fico sa pre zdravotné problémy nezúčastnili.





Predsedovia opozičných strán a hnutí OĽaNO, SaS, Sme rodina a ĽSNS sa zhodli, že ak budú po februárových parlamentných voľbách v koalícii, chcú zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov. Richard Sulík (SaS) doplnil, že nástroje na kontrolu majetku a trestania politikov už existujú v Trestnom zákone. Béla Bugár (Most-Híd) uviedol, že hmotnú zodpovednosť navrhovala ešte exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, avšak Smer-SD nesúhlasil s konkrétnou podobou zákona. Andrej Danko (SNS) kritizoval Igora Matoviča (OĽaNO), že hovorí o hmotnej zodpovednosti politikov, keď svoj majetok prepísal na manželku. K samotnému návrhu sa nevyjadril.Otvorenie mimoriadnej schôdze parlamentu kritizovali Richard Sulík a Boris Kollár (Sme rodina), ktorí pripomenuli, že aby bola otvorená, musia hroziť štátu závažné hospodárske škody, čo podľa nich nemá byť tento prípad. Kollár uviedol, že jeho strana navrhovala 13. dôchodok v tomto volebnom období dvakrát a nikto z koalície zaň nezahlasoval. V prípade, že dôjde k hlasovaniu, podľa Kollára budú jeho poslanci hlasovať za. Bugár považuje kritiku Roberta Fica, že schôdzu nepodporil, za nedostatok energie na jeho strane. „Nikdy sme tak krátko pred voľbami nezvolali schôdzu. Tieto návrhy sú neadresné a nesystémové,“ doplnil.Andrej Danko považuje súčasnú ekonomickú situáciu Slovenska za dobrú a preto so sociálnymi opatreniami nevidí problém. „Je konečne čas sa o úspech štátu podeliť s dôchodcami,“ uviedol. Dodal, že sa Slovensko bude musieť tak či tak zadlžiť. Myslí si však, že opatrenia neprejdú kvôli hnutiu Sme rodina a dodal, že to prezidentka Zuzana Čaputová aj tak nepodpíše.V oblasti politickej kultúry bude pre ďalší parlament podľa Danka výzvou zlepšiť politický dialóg a prijať lepší zákon o politických stranách. Sulík skonštatoval, že politická kultúra je nízka. Na adresu obštrukcie skupiny okolo poslanca Miroslava Beblavého (nezaradený) povedal predseda ĽSNS Marian Kotleba, že išlo o sabotáž. Bugár ju komentoval slovom "suterén". Kollár skonštatoval, že jeho poslanci nerobili v parlamente nikdy žiadne "teátra". Matovič na margo svojich minulých výstupov zdôraznil, že vždy boli za účelom dobrej veci.Z povolebnej spolupráce vylúčili zástupcovia OĽaNO a SaS strany Smer-SD, SNS a ĽSNS. So Smerom-SD a ĽSNS nechce spolupracovať ani Most-Híd a Sme rodina. SNS odmieta ĽSNS. Kotlebova strana chce povolebnú spoluprácu rozoberať až po voľbách, sadne si s každou stranou.