Bugár: Návrh na očistenie justície je pripravený, zatiaľ ho odložili

Bratislava 23. októbra (TASR) - Návrh na zmeny v legislatíve v súvislosti s očistením justície je pripravený, zatiaľ ho však nepredložili do parlamentu. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár vysvetlil, že to urobili kvôli niekoľkým nesúhlasným názorom, že by sa nemal meniť celý systém takto rýchlo kvôli zopár ľuďom. Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) návrh videl, nie je to však podľa neho liek na všetko.Bugár vysvetlil, že návrh minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nachystal, napokon ho však odložili na iné hlasovanie.povedal.Danko skonštatoval, že návrh videl a sú v ňom konkrétne riešenia určitej situácie, podotkol však, že to nie je liek na všetko.tvrdí.Danko na otázku, či jeho vzťahy s premiérom Petrom Pellegrinim neovplyvnia rokovania odpovedal, že v koalícii ešte musia niektoré veci zodpovedne doriešiť. Dodal, že s premiérom majú prirodzenú rivalitu o rovnakého voliča, nepovažuje to za nič zlé. Dotklo sa ho však to, že Pellegrini si vie predstaviť prípadnú povolebnú koalíciu napríklad aj s exprezidentom Andrejom Kiskom.Premiér Pellegrini v súvislosti s očistením justície zvolal okrúhly stôl, ten sa konal v pondelok (21. 10.). Výsledkom mal byť návrh na zmeny v systéme justície, ktoré by mali pomôcť jednotlivým orgánom pri očistení sa od 'závadových' osôb. Spoločná právna úprava mala reflektovať na podozrenia, aké vyplávali na povrch napríklad v súvislosti s kauzou bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej. Návrh na zmeny mali predložiť poslanci ešte na aktuálnu schôdzu parlamentu, zatiaľ to však neurobili.