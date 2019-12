Bugár: Niektorí koaliční partneri zbytočne rozdávajú

Béla Bugár, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Niektorí koaliční partneri zbytočne rozdávajú a nerozmýšľajú, aký to bude mať dosah. V rozhovore pre TASR to vyhlásil predseda vládneho Mosta-Híd Béla Bugár. Pripomenul, že parlament prijal v zrýchlenom režime zvýšenie bankového odvodu, aby sa „diera v rozpočte“ nezväčšovala. Bugár si myslí, že koaličné rady za posledného vyše roka poriadne nefungovali. Vysvetľuje si to tým, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nebol zároveň aj predsedom strany a nedokázal teda vyhodnotiť, že každú chúlostivú vec treba prerokovať na koaličnej rade.Na začiatku každého vládnutia sa povie, že do parlamentu pôjde čo najmenej zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, no aj tak veci napokon prichádzajú, napríklad, keď s niečím mešká vláda, myslí si Bugár.povedal Bugár s tým, že podmienkou na skrátené legislatívne konanie je napríklad to, keď hrozia štátu ekonomické škody, a to sa podľa neho dialo.Koaličné rady podľa Bugára posledný rok a pol nefungovali poriadne, pretože premiér nebol predsedom strany a ani predtým nechodil na koaličné rokovania. „Nevnímal, aké je dôležité ku každej chúlostivej zmene získať koaličných partnerov. Preto sme sem-tam mali problémy a pán Danko to využil a párkrát zaútočil na pána premiéra,“ priblížil vzťahy v koalícii.Na to, že Most-Híd niektoré poslanecké návrhy z dielne SNS nepodporí, upozorňoval Bugár podľa svojich slov už dlhšie.uviedol s tým, že to povedal už v auguste tohto roka.pripomenul Bugár.