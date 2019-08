Bugár sa nebojí, že by v parlamente koalícii neprechádzali zákony

Na archívnej snímke Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. augusta (TASR) - Ak by mala vládna koalícia menšinu v parlamente, ešte to neznamená, že by neprechádzali zákony. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vládneho Mosta-Híd Béla Bugár. Reagoval tak na prípadné odchody poslancov z klubu Mosta-Híd. Hovorí sa napríklad o odchode Kataríny Cséfalvayovej či Martina Fedora (obaja Most-Híd). Toho na spoluprácu oslovil exminister zdravotníctva Tomáš Drucker, Fedor tiež zvažuje, či bude v politike pokračovať.povedal Bugár pre TASR.Predseda Mosta-Híd sa neobáva, že by v parlamente koalícii pol roka pred voľbami neprechádzali zákony. Tvrdí, že ani opoziční poslanci nesedia v pléne v plnom počte, preto nie je vždy potrebných 76 poslancov na schvaľovanie legislatívy. "povedal s tým, že nikto nemôže poslancovi zakázať hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia.Fedor pre TASR uviedol, že sa pravdepodobne v septembri rozhodne, či bude pokračovať v politike." uviedol.Cséfalvayová mala nedávno spory s predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) napríklad v súvislosti so zahraničnými cestami. Danko ju v minulosti tiež vyzval na odchod z koalície. Vtedy jej Bugár vyslovil podporu.