Bugár sa s Pellegrinim dohodol, kto by mal nahradiť Sólymosa na ministerskom poste

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - László Sólymos, ktorý vo štvrtok odstúpil z postu ministra životného prostredia, zostáva na kandidačnej listine strany Most-Híd do februárových parlamentných volieb. Sólymos kandiduje do volieb z tretieho miesta. Agentúre SITA túto informáciu potvrdila hovorkyňa strany Klára Magdeme.Sólymos na svoj post abdikoval po výtržnostiach z 22. januára v Bratislave. Ministra s jeho bratom zadržala polícia , ktorá ich po vypočutí ešte v ten deň prepustila. Sólymos sa na štvrtkovej tlačovej konferencii ospravedlnil a zo svojho postu odstúpil Magdeme agentúre SITA zároveň povedala, že v tejto veci sa vo štvrtok stretli predseda Mosta-Híd Béla Bugár s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Dohodli sa na kandidátovi, ktorý do konca tohto volebného obdobia nahradí Sólymosa vo funkcii ministra životného prostredia. Jeho meno však zatiaľ médiám nechcú prezradiť.Premiér počká, kým sa z pracovnej cesty z Izraela vráti prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorej to plánuje oznámiť ako prvej.Sólymos bol ministrom životného prostredia od roku 2016. Počas svojho úradovania sa venoval najmä zmenám v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a podzemných vôd. Legislatívne zmeny presadil aj v oblasti ochrany pôvodných rastlinných a živočíšnych druhov na Slovensku.