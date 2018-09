Bugár už má podpisy pre prezidentskú kandidatúru, šance vidí reálne

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár počas tlačovej konferencie o svojej prezidentskej kampani 24. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 24. septembra (TASR) - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý kandiduje za prezidenta SR, už má viac ako 34.000 podpisov potrebných pre kandidatúru. Začína viesť kampaň, počas ktorej sa mieni stretávať s ľuďmi. Svoje šance vo voľbách vidí reálne napriek jeho maďarskej národnosti. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii v centrále strany Mosta-Híd spolu so šéfom petičného výboru Rudolfom Chmelom.vyhlásil Bugár. Je podľa neho reálna šanca, že sa dostane do druhého kola volieb. Kampaň si bude Bugár financovať sám, prispeje aj strana a kolegovia.Bugár nepovedal, kto ho nahradí, ak by v prezidentských voľbách uspel.uviedol. Doplnil, že dnešným dňom zastavuje fyzický zber podpisov a začína kampaň. Počas víkendov chodí na stretnutia s ľuďmi.poznamenal Bugár.Chmel zdôraznil, že Bugár nekandiduje ako Maďar, ale ako občan SR.doplnil Chmel.