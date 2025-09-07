Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marianna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. septembra 2025

Bujňák: Predĺženie volebného obdobia v samosprávach by bolo prípustné najskôr od nasledujúcich komunálnych volieb


Tagy: Komunálne voľby konsolidácia verejných financií Samosprávy Ústavný právnik Volebne obdobie

Predĺženie volebného obdobia orgánov samospráv by bolo prípustné až od nasledujúcich komunálnych ...



Zdieľať
volby 676x451 7.9.2025 (SITA.sk) -



Predĺženie volebného obdobia orgánov samospráv by bolo prípustné až od nasledujúcich komunálnych volieb, pretože voliči by vopred vedeli, na aké funkčné obdobie komunálnych politikov volia. Pre agentúru SITA to viedol ústavný právnik Vincent Bujňák.

„Takáto zmena zo štvorročného napríklad na päťročné či šesťročné volebné obdobie by však mala byť sprevádzaná vyvažovaním, teda brzdami a protiváhami. Ak sa voleným orgánom dáva moc do rúk na dlhšie obdobie, potom by mali byť aj viac kontrolovateľnými. Pokiaľ by sa preto volebné obdobie malo predlžovať, ruka v ruke by s tým malo ísť zreálnenie kvóra na odvolanie starostu,“ zdôraznil v reakcii na diskusiu o možnom posunutí komunálnych volieb ako konsolidačnom opatrení vlády.

Neefektívne kvórum na odvolanie starostu


Ústavný právnik však poukazuje na to, že na rozdiel od nemeckých spolkových krajín alebo Poľska je u nás tento nástroj do veľkej miery nefunkčný. Dôvodom je, že na odvolanie starostu potrebujete účasť 50 percent oprávnených voličov, i keď starosta mohol byť zvolený vo voľbách, ktorých sa zúčastnilo napríklad 25 až 30 percent oprávnených voličov.

„Poľskú úpravu možno v tomto smere považovať za vyváženú, lebo ustanovuje podmienku účasti najmenej tri pätiny z počtu voličov, ktorí sa volieb odvolávaného orgánu zúčastnili. Keďže volebné obdobie by sa predlžovalo nielen starostom, ale aj zastupiteľstvám, zároveň by bolo potrebné doplniť aj použiteľnosť miestneho referenda na odvolanie zastupiteľstva, čo dnes možné nie je,“ dodal Bujňák.

Historický príklad z roku 1998


V roku 1998 slovenský parlament predĺžil volebné obdobie orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994. Ako však ústavný právnik upozornil, neurobil to bežným zákonom, ale ústavným zákonom.

„Tento ústavný zákon bol prijatý v nadväznosti na nález ústavného súdu, ktorým tesne pred komunálnymi voľbami vyslovil nesúlad viacerých ustanovení zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, a bez nich sa voľby v stanovenom termíne uskutočniť nemohli. Právna doktrína hodnotí tento ústavný zákon tak, že to bolo zlé riešenie, ale všetky ďalšie prichádzajúce do úvahy boli ešte horšie,“ poukázal Bujňák s tým, že predĺženie funkčného obdobia nie je možné dosiahnuť bežným zákonom.

Zároveň dodáva, že v dnešnej situácii porovnateľné dôvody pre predĺženie volebného obdobia neexistujú. „Aj národná rada má rešpektovať, že podľa ústavy sa voľby musia konať v lehotách nepresahujúcich pravidelné volebné obdobie ustanovené zákonom. Problémom je, že ak by národná rada predsa len takýto ústavný zákon prijala, na základe zmeny ústavy z roku 2020 má ústavný súd zakázané preskúmavať ústavné zákony, pričom samotný ústavný súd si túto právomoc naďalej vyhradil len v extrémnych prípadoch,“ hovorí Bujňák.







Zdroj: SITA.sk - Bujňák: Predĺženie volebného obdobia v samosprávach by bolo prípustné najskôr od nasledujúcich komunálnych volieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby konsolidácia verejných financií Samosprávy Ústavný právnik Volebne obdobie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pápež Lev XIV. vyhlásil za svätého 15-ročného Carla Acutisa, prezývaného „Boží influencer“ – FOTO
<< predchádzajúci článok
Izraelský útok zrovnal so zemou ďalšiu výškovú budovu v Gaze, druhú za dva dni

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 