Bulhari majú predčasné parlamentné voľby, krajina je kritizovaná pre nedostatočný boj s korupciou

Čo hovoria prieskumy?

Hlasovanie končí v nedeľu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.7.2021 (Webnoviny.sk) - V Bulharsku sa v nedeľu konajú predčasné parlamentné voľby po tom, ako tie aprílové nepriniesli stabilnú vládu.Posledné prieskumy naznačujú podobné výsledky a zároveň tiež pokles podpory strany GERB bývalého premiéra Bojka Borisova. Dočasná vláda zverejnila informácie týkajúce sa rozsiahlej korupcie počas jeho vlády.Bulharsko opakovane čelí kritike za to, že nezvláda boj s korupciou. Protikorupčnú kampaň odporcov Bojka Borisova posilnili júnové americké sankcie voči niekoľkým verejným činiteľom a obchodníkom práve pre korupciu.Prieskumy naznačujú tesný súboj medzi stranou GERB, ktorá mala v apríli najviac (26%) hlasov a jej hlavným súperom, stranou ITN, ktorú vedie televízny moderátor Slavi Trifonov.Ako tretí by mohli skončiť socialisti.Podľa politológa Dimitara Ganeva je veľmi malá šanca, že sa Borisov opäť stane premiérom. A to ani v prípade víťazstva jeho strany, keďže väčšina politických subjektov odmieta spolupracovať s jeho stranou.Približne 12-tisíc volebných miestností zatvoria o 20:00 tamojšieho času. Svoj hlas môže odovzdať 6,7 milióna ľudí, ktorí volia 240 poslancov.