Bulharská vláda schválila cestovnú mapu do eurozóny

Sofia 22. augusta (TASR) - Bulharská vláda schválila v stredu akčný plán, ktorý predpokladá vstup krajiny do tzv.na členstvo v eurozóne, a tiež pripojenie k bankovej únii do konca júna budúceho roka.Bulharsko požiadalo v júli o vstup do mechanizmu výmenných kurzov (ERM-2), čo je jedna z podmienok pred zavedením eura, po tom, ako mu ministri financií eurozóny a Európska centrálna banka (ECB) dali zelenú.Mechanizmus výmenných kurzov (Exchange Rate Mechanism) vyžaduje povinné, minimálne dvojročné obdobie pred prijatím spoločnej meny, počas ktorého by mal byť kurz domácej meny, v tomto prípade bulharského leva, stabilný voči euru. Môže sa pohybovať v pásme plus-mínus 15 %.Bulharsko je zároveň prvým nečlenom eurozóny, ktorý sa snaží vstúpiť do bankovej únie, čo umožní ECB monitorovať jeho najväčšie banky.Na zvýšenie šancí však musí Sofia zlepšiť svoj makrofinančný rámec, posilniť dohľad nad nebankovým finančným sektorom, vrátane dôchodkových fondov a poisťovacích spoločností, a tiež pritvrdiť v boji proti praniu špinavých peňazí. A musí tiež zlepšiť právny rámec pre bankrot po revízii právnych predpisov a vypracovaní príslušných legislatívnych zmien a doplnkov.uviedla vláda vo svojom vyhlásení.Očakáva sa, že ECB uskutoční preskúmanie kvality aktív a podrobí bulharské banky záťažovým testom predtým, ako schváli jeho pripojenie k eurozóne. Tento proces môže trvať rok, alebo aj viac v závislosti od pokroku krajiny.Bulharsko s nízkou infláciou, rozpočtovými prebytkami a nízkym verejným dlhom už spĺňa nominálne kritériá na prijatie jednotnej meny.Ale jeho hrubý domáci produkt na obyvateľa dosahuje sotva polovicu priemeru Európskej únie (EÚ) a rozšírená korupcia a ťažkosti v niektorých jeho bankách vrhajú tieň na vyhliadky na zavedenie eura.Štvrtá najväčšia banka v krajine padla v roku 2014 a práve tento týždeň likvidácia poisťovacej spoločnosti na Cypre zanechala zhruba 200.000 Bulharov bez povinného poistenia vozidla, čo spôsobilo odstúpenie dohľadu nad poisťovňami.