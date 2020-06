Bulharské úrady opäť zaviedli niektoré opatrenia proti koronavírusu, prvý charterový let zrušili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bulharské úrady obnovili niektoré z obmedzení v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Dôvodom je nárast nových prípadov nákazy v tejto balkánskej krajine.Bulharský minister zdravotníctva Kiril Ananiev v pondelok nariadil povinné nosenie ochranných rúšok vo všetkých uzavretých verejných priestoroch a oznámil aj sprísnenie iných opatrení proti šíreniu vírusu.Bulharsko zaviedlo medzi marcom a májom dvojmesačný núdzový stav a spočiatku boli tamojšie úrady v potláčaní pandémie úspešné. Avšak po uvoľnení reštrikcií medzi 7. a 22. júnom počet aktívnych prípadov stúpol o 640 na celkovo 1 632.Bulharsko, ktoré sa výrazne spolieha na turizmus, začalo otvárať svoje letoviská v nádeji na záchranu letnej turistickej sezóny. Nový nárast prípadov však tieto plány zvrátil.Prvý charterový let do Bulharska v tejto sezóne, ktorý mal priviezť turistov z Lotyšska, v pondelok zrušili. Starosta Burgasu Dimitar Nikolov dodal, že celkovo museli zrušiť až 150 letov do tohto bulharského čiernomorského prístavného mesta, ktoré boli naplánované na júl.