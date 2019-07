Bulharsko nahradí sovietske stíhačky Mig-29 americkými strojmi F-16

Na snímke stíhačka F-16. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 10. júla (TASR) - Bulharsko kúpi osem amerických stíhačiek F-16 s cieľom nahradiť zastarané sovietske stroje typu Mig-29. S odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie zástupcu bulharského ministra obrany Atanasa Zaprianova o tom informovala agentúra AFP.Cena amerických stíhačiek vybavených raketami vzduch-vzduch, ako aj vizualizačnými a prieskumnými systémami by mala podľa Zaprianova dosiahnuť sumu 1,12 miliardy eur.Stíhacie lietadlá - šesť jednomiestnych a dve dvojmiestne - by mali Spojené štáty Bulharsku dodať do roku 2023.vyhlásil v súvislosti s nákupom zástupca veliteľa bulharských vzdušných síl Peťo Mirčev.Na základe dohody pokryjú Spojené štáty údržbu strojov a výcvik bulharských pilotov v celkovej hodnote približne 53 miliónov eur. Zmluvu musia ešte schváliť bulharský parlament a americký Kongres.F-16 Fighting Falcon je viacúčelové jednomotorové stíhacie lietadlo štvrtej generácie s veľkou obratnosťou, ktoré je určené na letecké súboje a útoky na pozemné ciele.Mikojan-Gurevič MiG-29 je nadzvuková frontová stíhačka štvrtej generácie sovietskej výroby. Určená je predovšetkým na ničenie vzdušných cieľov a na vybojovanie nadvlády vo vzdušnom priestore v pásme frontu.