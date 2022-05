Bulharsko nechce o vstupe Severného Macedónska do EÚ ani počuť, vraj porušuje dohody o priateľstve

Bulharsko zablokovalo začatie rozhovorov

Ukončenie dlhotrvajúceho sporu

21.5.2022 (Webnoviny.sk) - Bulharsko tvrdí, že nepodľahne tlaku zo strany Európskej únie, aby umožnilo začiatok rokovaní o vstupe Severného Macedónska.V piatok to povedal bulharský premiér Kirill Petkov, ktorý zdôraznil, že vládny kabinet nepodnikne žiadne kroky, kým sa nedosiahne úplná dohoda medzi všetkými koaličnými partnermi a parlament nevydá v tomto smere pevné stanovisko.Bulharsko, ktoré vstúpilo do EÚ v roku 2007, zablokovalo začatie rozhovorov so Severným Macedónskom. Tvrdilo, že Severné Macedónsko nedokázalo dodržať časti dohody o priateľstve z roku 2017 medzi týmito dvoma susednými krajinami.Bulharsko chce, aby Severné Macedónsko vo svojej ústave uznalo etnickú bulharskú menšinu, pričom spochybňuje existenciu macedónskej menšiny v Bulharsku.Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval Bulharsko i Severné Macedónsko, aby vyriešili tento spor, pričom telefonicky hovoril s lídrami oboch krajín.„Účelom týchto rozhovorov v čase, keď Francúzsko predsedá EÚ, bolo povzbudiť obe krajiny, aby rýchlo pokračovali v dialógu o spore medzi nimi,“ uviedla Macronova kancelária.