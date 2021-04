Bulharsko vyhostí ruského diplomata, najavo vyšli podozrenia z výbuchov muničných skladov

Vyšetrovanie explózií v muničných skladoch

Bulharsko vyhostilo už siedmich diplomatov

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bulharsko vypovie ruského diplomata. Stane sa tak po tom, ako prokuratúra krajiny uviedla, že Rusko bolo zapojené do explózií v niekoľkých bulharských muničných skladoch. Informovalo o tom vo štvrtok bulharské ministerstvo zahraničia.Šéfka bulharskej diplomacie Jekaterina Zacharievová zároveň vyzvala ruskú políciu na spoluprácu s bulharskými vyšetrovateľmi, aby „boli páchatelia odhalení a postavení pred súd".Úrad bulharskej generálnej prokuratúry v stredu oznámil, že prešetruje možné spojenie medzi explóziami v skladoch munície v krajine a častými návštevami údajných pracovníkov ruskej vojenskej rozviedky v Bulharsku v poslednom desaťročí.Prokuratúra má podozrenie, že zámerom štyroch explózií bolo narušiť dodávky munície na Ukrajinu a do Gruzínska a mohli by súvisieť s výbuchom v muničnom sklade v Českej republike v roku 2014.Okrem toho si myslia, že výbuchy môžu mať súvislosť s pokusom o otrávenie bulharského obchodníka so zbraňami Emiliana Gebreva, z ktorého sú obvinení traja ruskí občania.Za posledný rok a pol Bulharsko vypovedalo sedem ruských diplomatov, ktorých prokuratúra obvinila zo špionáže.Bol medzi nimi aj ruský vojenský atašé, ktorého obvinili z koordinácie vojenskej špionážnej siete v Bulharsku.