Bulharský expremiér Borisov skončil vo väzbe, zatknutie má súvisieť so zneužívaním európskych peňazí

18.3.2022 (Webnoviny.sk) - Bulharské úrady oznámili, že polícia po vyšetrovaní prokuratúry Európskej únie zadržala bývalého premiéra Bojka Borisova Bulharské ministerstvo vnútra uviedlo, že Borisova vzali do väzby na 24 hodín, no obvinenia voči nemu bližšie nekonkretizovalo.Dôvody zatknutia nekomentovala ani polícia, ale miestne médiá uviedli, že môžu súvisieť so zneužitím prostriedkov z Európskej únie