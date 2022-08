Bulharský prezident Radev vymenoval dočasnú vládu, tú povedie bývalý minister práce Donev

Voľby budú v októbri

Rozptýlenie obáv ľudí pred mrazom

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Bulharský prezident Rumen Radev v pondelok v snahe odvrátiť politickú a hospodársku krízu v krajine vymenoval dočasnú vládu. Tá povedie Bulharsko do parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 2. októbra. Radev do čela dočasnej vlády vymenoval bývalého ministra práce Galaba Doneva.Tento krok prišiel po tom, ako tri najväčšie politické strany v krajine nedokázali nájsť spoločnú reč pre vytvorenie životaschopnej koalície.Júnový rozpad reformnej koalície znamená, že v októbri sa uskutočnia ďalšie parlamentné voľby, už štvrté od apríla 2021. Tie podľa analytikov prinesú do rozdrobeného parlamentu silnejšiu prítomnosť nacionalistických a proruských skupín.Všeobecne sa očakáva, že nová administratíva sa pokúsi rozptýliť obavy ľudí zo zimných mrazov v súvislosti s problémami s dodávkami energií, ako aj prehodnotiť postoj krajiny k dovozu ruského plynu.Ten bol prerušený v apríli po tom, čo bulharskí predstavitelia odmietli požiadavku Moskvy platiť za plyn v rubľoch.