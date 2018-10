Bulharských tínedžerov odsúdili za skupinové zneužitie dievčaťa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wuppertal 8. októbra (TASR) - Šiestich tínedžerov bulharského pôvodu vo veku 14-17 rokov odsúdili v neverejnom procese v nemeckom Wuppertale na mládežnícke tresty väzenia, respektíve podmienečné tresty odňatia slobody. Mladíci v apríli sexuálne zneužili 13-ročné dievča v zalesnenej oblasti neďaleko mesta Velbert v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.Informáciu priniesla v pondelok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu Krajinského súdu vo Wuppertale.Šesť odsúdených bolo už v júni vo vyšetrovacej väzbe. Ďalších dvoch, ktorí odcestovali s rodičmi do Bulharska, povolajú na zodpovednosť v separátnom procese.Mladíci podľa dostupných informácií najskôr 21. apríla koketovali s tínedžerkou, ktorá sa po stretnutí s priateľkami vydala z kúpaliska vo Velberte na cestu domov. V zalesnenej oblasti sa opäť však stretla so skupinou mladíkov. Dvaja z nich ju znásilnili a ostatní sa prizerali. Zločin zaznamenali aj na mobilný telefón. Následne dievča ťahali až do blízkosti neďalekej diaľnice, kde martýrium tínedžerky pokračovalo.Videozáznam vtedajších udalostí z mobilného telefónu jedného z aktérov poslúžil pri identifikácii násilníkov.Jedného z dvoch hlavných obžalovaných odsúdili za znásilnenie na štyri roky a deväť mesiacov, ďalšieho na štyri roky nepodmienečne, dvoch iných takisto na nepodmienečné tresty. Dvaja tínedžeri vyviazli s podmienečnými trestami.