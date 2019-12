Bundesbank očakáva na konci roka nulový rast nemeckej ekonomiky

Foto: bundesbank Foto: bundesbank

Frankfurt nad Mohanom 16. decembra (TASR) - Nemecká centrálna banka neočakáva na konci tohto roka žiadny rast najväčšej európskej ekonomiky. Bundesbank to oznámila v pondelok.“ uviedla banka vo svojej decembrovej mesačnej správe.Nemecké hospodárstvo je podľa nej aj naďalej rozdelené na dve časti - na jednej strane je prekvapujúco robustná spotreba, vďaka dobrej situácii na trhu práce, ale na strane druhej je slabý priemysel, ktorý už mesiace zápasí s poklesom.Medzinárodné obchodné konflikty a dráma okolo brexitu totiž brzdia investície v tomto odvetví. Objavili sa však aj prvé opatrné signály, že by sa priemysel mohol v budúcnosti stabilizovať, konštatuje sa v správe.Naznačuje to situácia v oblasti nových objednávok, ktoré sa ďalej nezhoršujú. A zároveň vývoz sa nedávno citeľne zvýšil, takže očakávania podnikateľov vo výrobnom sektore sa do istej miery zlepšili.Nemecká ekonomika sa v 3. kvartáli vrátila k rastu, a to najmä vďaka rozmachu v stavebníctve a zvyšujúcim sa spotrebiteľským výdavkom.Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa v 3. štvrťroku 2019 zvýšil o 0,1 % v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi, keď medzikvartálne klesol o 0,2 %.Na ilustráciu, začiatkom tohto roka zaznamenala najväčšia ekonomika eurozóny rast o 0,5 %.Analytici za celý rok 2019 predpovedajú Nemecku hospodársky rast o 0,5 % po vlaňajšej expanzii o 1,5 %.Aj Bundesbank vo svojej najnovšej predpovedi očakáva tento rok a na budúci rok rast ekonomiky o približne 0,5 %. A v roku 2021 Bundesbank počíta s jej zrýchlením na 1,4 %.