Búranie zničenej bytovky v Prešove prebieha hladko, jej stav je však podľa statika kritický (video+foto)

V pondelok prebiehali práce hladko

Po odkrytí preto miestnosti prehľadával policajný dron.

Bytovku zrejme zbúrajú celú

Hlavný statik Jozef Polák po prvom dni prác uviedol, že z

Šanca, že bude bytovka ešte obývateľná sa zmenšuje každým dňom," uviedol. Stále však podľa neho čakajú na ďalšie posudky a stále posudzujú všetky možnosti.

Sprísnené bezpečnostné opatrenia

17.12.2019 (Webnoviny.sk) -Špecializovaná stavebná firma z Českej republiky začala v pondelok rozoberať zničenú bytovku na Mukačevskej ulici v Prešove a práce pokračujú aj v utorok od ôsmej ráno.Časti zdevastovanej bytovky likvidujú pomocou špeciálneho stroja so 68-metrovým ramenom, vďaka čomu odstraňovanie panelov prebieha v dostatočne bezpečnej vzdialenosti od bytového domu.Samotné práce na demontáži bytovky v pondelok podľa technického riaditeľa spoločnosti Cannoneer Jiřího Raszku prebiehali mimoriadne hladko. Pomohlo aj vhodné počasie a minimálny vietor.„Najväčšie obavy som mal z trosiek ľahkých oceľových konštrukcií na vrchu strechy, ktoré môže poryv vetra zdvihnúť a urobiť naozaj veľké škody. Tak 80 percent týchto konštrukcií zo strechy už je dole. Malinká časť tam ešte ostala, bohužiaľ sa nám rýchlo zotmelo,“ vysvetlil Raszka.Búranie zničenej bytovky v Prešove (fotografie)Ako dodal Raszka, počas prác riešili iba malý problém s prasknutým tesnením. „Mne sa po pondelku uľavilo. Riziko, ktoré tu bolo, sme znížili v tejto chvíli o minimálne 70 percent,“ zdôraznil technický riaditeľ českej firmy.V prvý deň sa im podarilo z čelnej strany dostať sa so špeciálnym strojom už po 8. poschodie. Začiatok podľa neho bol cielene opatrný. „Nechceli sme k tomu pristúpiť tak, že čím skôr, tým lepšie. Chceli sme preskúmať inkriminované miesto, kde sa eventuálne mohli nachádzať ostatky (nezvestnej ženy – pozn. SITA),“„Týmto systémom sme však nič nezistili a nič nevideli,“ničený bytový dom s najväčšou pravdepodobnosťou zbúrajú celý. "Výbuch plynu v bytovom dome v Prešove (fotografie)„Štyri horné poschodia nám ukázali, že stav je tak degradovaný požiarom, že pri práci sa všetko rozsypávalo a padalo dole. Došlo k preťaženiu stropov od tohto materiálu, niektoré sa nám prepadli na troch úsekoch až dole. Čiže stav je kritický aj v spodných poschodiach. V tejto chvíli to bohužiaľ vyzerá tak, že to pôjde dole,“ informoval Polák.Fotografie zvnútra prešovskej bytovky, ktorú zničil výbuch plynu a požiarAko povedal hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, krízový štáb je pripravený na všetky možnosti. Tie však budú najskôr konzultovať s odborníkmi.„Ak to odborníci a statici potvrdia, že už nie je možné zachovať zvyšnú časť bytovky, tak sme pripravení aj na taký scenár, že pôjdeme až po najnižšie podlažia. Nie je ale dôvodná obava na to, aby sme niekde v polovici zastali a ak bude potrebné pokračovať, že sa práce odsunú na nejaký iný termín,“ zdôraznil hovorca.Počas búracích prác platia sprísnené bezpečnostné opatrenia, ktorých súčasťou je rozšírenie ochranného pásma, dočasná evakuácia ľudí z okolitých bytoviek a aj zákaz vstupu na strechy v meste za účelom dokumentovania prác.„Bezpečnostné zóny ostanú zachované. Stále hrozí nejaký úlet. Pri väčšom poryve hrozia aj úlety prachových častíc, izolačnej vaty, preto by mali ľudia dbať na svoje zdravie a zbytočne nevetrať a neotvárať okná,“ povedal po prvom dni prác Raszka.Na dodržiavanie pokynov dohliadajú príslušníci mestskej polície. Od začiatku asanačných prác sú v pohotovosti záchranári a pracovníci elektrární aj plynární, ktorí sa budú nachádzať v dostupnej vzdialenosti od likvidovaného bytového domu a budú pripravení v prípade potreby zasiahnuť.Polícia zároveň zakazuje všetkým obyvateľom mesta Prešov vstup na strechy akýchkoľvek budov v meste za účelom pozorovania, dokumentovania, fotografovania alebo nakrúcania priebehu asanačných prác na bytovom dome.Nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove má sedem potvrdených obetí, jedna osoba je stále nezvestná. Požiar, ktorý po výbuchu plynu vznikol v piatok 6. decembra krátko po 12:00, sa hasičom podarilo zlikvidovať až v sobotu ráno. Nútene sú stále evakuovaní obyvatelia 69 bytov. V meste naďalej platí mimoriadna situácia.