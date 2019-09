Bureš: Zlá nálada z Nemecka sa začína šíriť do okolitých ekonomík

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 23. septembra (TASR) - Posledné čísla z Nemecka ako by dávali za pravdu šéfovi Európskej centrálnej banky (ECB) Mariovi Draghimu, že situácia v eurozóne nie je vôbec dobrá, uviedol ekonóm Patria Finance Pavel Bureš.Index nákupných manažérov (PMI) v nemeckom priemysle sa v októbri prepadol na najnižšiu úroveň od júna 2009 a ťahá so sebou nadol aj služby. Aj preto celkový index PMI klesol pod kľúčovú hranicu 50 bodov a na prvý pohľad potvrdzuje, že Nemecko sa už nachádza v recesii.Hlavným problémom je podľa prieskumu prepad nových objednávok v priemysle, ktorý je najprudší od veľkej finančnej krízy po páde Lehman Brothers. Z prieskumu vyplýva, že zväzujúca je pre nemecké podniky najmä globálna neistota spojená s obchodnými vojnami a brexitom a prehlbuje sa zdĺhavá kríza v nemeckom automobilovom sektore. Tlak na výrobné kapacity sa už začína prejavovať v opatrnosti podnikov na trhu práce - aj keď je nezamestnanosť na historických minimách, nové miesta podľa prieskumu prestali vznikať. Aktuálne údaje signalizujú v 3. kvartáli pokles nemeckej ekonomiky o 0,2 %.Problémom je, že sa zlá nálada začína z Nemecka šíriť aj do okolitých veľkých krajín. Slabnúci vývoz začína doliehať aj na Francúzsko a rad ďalších ekonomík eurozóny. Priemyselný index PMI v eurozóne spadol najhlbšie od eurokrízy v roku 2012 a pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles od rastu, sa drží už od začiatku roka 2019.Euro po zverejnení čísel prepadlo späť pod 1,10 EUR/USD - slabé výsledky môžu otupiť kritikov štartujúceho kvantitatívneho uvoľňovania vo vnútri ECB a naopak podporiť tradičné 'holubice' ako hlavného ekonóma Olliho Rehna.