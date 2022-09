Búrka Ian dorazila na Kubu a smeruje na Floridu, ktorú už zrejme zasiahne ako hurikán štvrtej kategórie

27.9.2022 (Webnoviny.sk) - Hurikán Ian v utorok zasiahol západnú časť Kuby. Na ostrov so sebou priniesol dážď so silným vetrom, pričom smeroval ďalej k pobrežiu Floridy. Úrady na Kube museli evakuovať viac ako 50-tisíc ľudí v provincii Pinar del Río, ktorá je hlavnou oblasťou pestovania tabaku v krajine.Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) informovalo, že Ian zasiahol Kubu ako búrka tretej kategórie, no naďalej zosilňoval, pričom vietor mal rýchlosť až 205 kilometrov za hodinu.Očakáva sa, že Ian v stredu zasiahne Floridu, možno už ako hurikán štvrtej kategórie. Guvernér Floridy Ron DeSantis už cez víkend vyhlásil núdzový stav a vyzval obyvateľov, aby sa pripravili na búrku, ktorá zasiahne veľké časti štátu a prinesie so sebou silné dažde s vetrom a zvýši hladinu mora.