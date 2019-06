Búrka na Dobrom festivale skrátila program záverečného dňa

Na ilustračnej snímke hudobná skupina Kandráčovci. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 17. júna (TASR) – Do tretice všetko dobré, hovorí ľudová múdrosť. Prešovský Dobrý festival sa do tretice dobrého počasia nedočkal. Po dvoch horúcich letných dňoch popoludnie tretieho dňa poznačila búrka a dážď. Program bol značne skrátený, ale skalní fanúšikovia vydržali.Odmenou im bol večerný koncert Kandráčovcov, prvý v nedeľný večer.zahlásil z pódia Ondrej Kandráč. Nálada napriek dažďu, ktorý nie a nie ustať, stúpala s každou odohratou skladbou, či to boli Kone vrané, alebo Lisočka, Ľúbim cigána Jána, Kým si blízko, Nečakaj ma milá, Včielka, Dva duby. Na záver nemohla chýbať hitovka Sokoly a Monika Kandráčová pridala obľúbenú A ja taká dzivočka. Paráda, pri ktorej nevadili ani kaluže a blato pod nohami. Kandráčovci patria k najúspešnejším etno kapelám poslednej dekády. V televíznej ankete OTO boli za rok 2017 nominovaní v kategórii hudobná skupina, za rok 2018 bol Ondrej Kandráč nominovaný v kategórii spevák roka a Kandráčovci nominovaní v kategórii skupina roka.povedal pre TASR Ondrej Kandráč.Ľudovku striedal pop-punk v podaní skupiny Iné Kafe. Trojčlenná partia na čele s Vratkom Rohoňom je na scéne od roku 1995, na svojom konte má sedem vydaných štúdiových albumov, z ktorých sa desiatky pesničiek medzi fanúšikmi stali známymi. A spolu s Vratkom si zaspievali diváci v Prešove skladby Svätý pokoj, Prečo je to tak?, Špinavé objatie, Spomienky na budúcnosť, Ráno, Ďakujeme Vám, Úspešne zapojení či Ružová záhrada. Kto nestihol kapelu v Prešove, má možnosť zájsť si na ich koncert 26. júla do Kulturparku v Košiciach, kde odohrajú letný špeciál Vitaj!Na svoju príležitosť statočne čakali anglickí Razorlight v úlohe headlinera tretieho dňa. Ich vystúpenie začalo už po polnoci. Štvorica na čele so spevákom a gitaristom Johnnym Borrellom je na scéne od roku 2002. Vydali štyri albumy a z nich aj zostavili set list. Nechýbal v ňom ich najväčší hit America z októbra 2006, ktorý sa dostal na prvé miesto v singlovom rebríčku, boli v ňom aj známe piesne Wire to Wire, In the Morning, Somewhere Else, Vice či Golden Touch. Razorlight dali bodku za jedenástym ročníkom Dobrého festivalu.Organizátori nezabudli ani na fanúšikov metalu, v rámci druhého, sobotňajšieho večera zaujali hneď dve skupiny. Tou prvou bola folkmetalová kapela Grai z Tatarstanu v Ruskej republike. Na scéne sú od roku 2005, zaujali vyváženými aranžmánmi metalovej gitary a flauty, k výslednému soundu prispela aj speváčka Irina Zybina. Na svojom konte majú šesť vydaných albumov, najnovší s názvom Popol vydali v roku 2017, z neho zazneli skladby Pevnosť, Zbohom či Tieň.Druhým zástupcom tvrdej hudby bola fínska metalová skupina Amorphis. Založili ju gitarista Esa Holopainen a bubeník Jan Rechberger v roku 1990. Na svojom konte majú 17 štúdiových a kompilačných albumov, najnovší Queen of Time vydali v máji 2018 a predstavujú ho na koncertnom turné, v rámci ktorého prišli aj do Prešova. V setliste figurovali aj novinky The Bee, The Golden Elk, Wrong Direction, Daughter of Hate či Heart of Giant.