Búrka zaskočila vo Vysokých Tatrách viacerých turistov, horskí záchranári boli v plnom nasadení

23.7.2022 (Webnoviny.sk) - Búrka, ktorá sa v piatok v poobedňajších hodinách prehnala územím Vysokých Tatier, prekvapila viacerých turistov.Mnohí z nich požiadali o pomoc Horskú záchrannú službu (HZS) , keď mali problém či obavy zo zostupu za zmenených podmienok vplyvom počasia.Vyplýva to z informácií, ktoré na svojej internetovej stránke zverejnili horskí záchranári.Ako prvý požiadal podľa HZS o pomoc tesne spod vrcholu Čierneho štítu inštruktor horolezectva.„Nachádzal sa tam s ďalšími dvoma osobami, s ktorými nechcel riskovať zostup v podmienkach, ktoré nastali v teréne náhlou zmenou počasia,“ informovali horskí záchranári.Krátko nato požiadala podľa nich o pomoc skupina poľských turistov zostupujúca z Veľkej Svišťovky smerom na Chatu pri Zelenom plese, ktorí boli vystavení chladu a prívalovej vode.Do tretice kontaktovali HZS turisti zo žlto značeného turistického chodníka z magistrály smerom na Vyšné Hágy, kde si 60-ročná turistka poranila nohu a nebola schopná samostatne zostúpiť.„Keďže ihneď po prijatí žiadostí o pomoc nebolo možné nasadenie leteckej techniky, do terénu boli k postihnutým osobám vyslaní záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry pozemne,“ doplnili horskí záchranári.Žene poskytli prvú pomoc a vďaka zlepšenému počasiu ju z terénu evakuovala posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby , ktorá ju transportovala do nemocnice v Poprade.Po príchode do oblasti s reťazami pod Veľkou Svišťovkou pomohli záchranári HZS spolu deviatim osobám, ktoré sa báli pokračovať.Za pomoci lanovej techniky im pomohli prejsť cez reťaze aj úseky chodníka, ktoré vymyla prívalová voda. Záchranári bezpečne sprevádzali všetky osoby až ku Chate pri Zelenom plese.Priaznivé letové podmienky pretrvávali aj po odovzdaní spomínanej pacientky v nemocnici.„Leteckí záchranári boli preto opätovne požiadaní o súčinnosť na Čierny štít, kde sa stále nachádzali tri osoby. Posádka VZZS v súčinnosti s horskými záchranármi všetky osoby postupne evakuovala z terénu a keďže nikto nebol zranený, po medzipristátí boli všetci vysadení pri Chate pri Zelenom plese,“ opísala Horská záchranná služba.