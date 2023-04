Búrky a tornáda v USA spôsobili rozsiahle materiálne škody, stúpol aj počet obetí (foto)

aktualizované 2. apríla 15:32









2.4.2023 (SITA.sk) -Masívne búrky a tornáda v USA si vyžiadali najmenej 26 mŕtvych. Masívny búrkový systém, ktorý zasiahol Stredozápad a južné štáty, tiež viedol k desiatkam zranení, spôsobil rozsiahle materiálne škody a státisíce odberateľov pripravil o elektrinu.Potvrdené i zatiaľ nepotvrdené tornáda hlásia v najmenej ôsmich štátoch. Najmenej deväť mŕtvych evidujú v okrese McNairy a troch v Memphise v štáte Tennessee.V Arkansase zomreli štyria ľudia v meste Wynne a jeden pri Little Rocku, kde bolo v ceste tornáda viac ako 2 600 budov. Štyri osoby zomreli v štáte Illinois, tri v susednej Indiane a po jednom mŕtvom hlásia úrady v Alabame a Mississippi.Do sobotňajšieho poludnia zasiahli výpadky prúdu viac ako 530-tisíc domov a podnikov. Podľa webu PowerOutage.us. viac ako 200-tisíc z nich bolo v štáte Ohio. Búrkový systém tiež do južnej časti oblasti známej ako Veľké Prérie priniesol prírodné požiare, na Hornom Stredozápade zase vznikli blizardové podmienky.Intenzívne búrky by sa v oblasti podľa meteorológov mali objaviť aj v utorok. V severovýchodnej časti USA a častiach štátov Pensylvánia a New York ešte platí hrozba tornád a krupobitia.