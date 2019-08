Búrky môžu v pondelok zasiahnuť celé Slovensko

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 26. augusta (TASR) - Búrky budú na Slovensku v pondelok pokračovať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami pre celé Slovensko od 8.00 h do 19.00 h.Meteorológovia upozorňujú na vysoké teploty v Michalovciach, Sobranciach, Trebišove, Košiciach a okolí, vydali aj výstrahu prvého stupňa. Teplota by tu mala vystúpiť na 33 stupňov Celzia.Výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami v Košickom kraji platí aj pre utorok (27. 8.) od 14.00 h do 16.00 h pre okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov.